El Colorado: Entrega de medallas a instituciones educativas

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, informó que el cuerpo deliberativo recibió a directivos de distintos establecimientos educativos de la localidad, ocasión en la que se realizó la entrega de medallas que serán destinadas a reconocer al mejor compañero, al mejor promedio y al segundo mejor promedio.

“El objetivo de estos aportes es acompañar y colaborar con las instituciones educativas en la realización de sus actos académicos de fin de año”, señaló Brignole desde el recinto, acompañado por el intendente Mario Brignole y funcionarios municipales.

Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno Municipal a las diversas instituciones de El Colorado.

“Ha sido un año muy complejo debido a la situación económica del país; no obstante, deseamos que el 2026 sea un período más favorable y poder continuar trabajando en apoyo a los vecinos de nuestra comunidad”, concluyó.



















