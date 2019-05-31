Detuvieron a un sujeto y secuestraron una motocicleta y un automóvil

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por un hecho de Estafa

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron un Chevrolet Corsa, una Honda Tornado y detuvieron a un joven, de 24 años.

El caso tuvo lugar días atrás cuando un hombre denunció que hizo entrega de su automóvil a cambio de una moto Honda Tornado la cual resultó con los guarismos adulterados por lo que se inició una causa judicial por “Estafa”.

A través de trabajos de campo, integrantes de la División Delitos Económicos, del Departamento Informaciones Policiales recolectaron información que permitió identificar al sospechoso.

La investigación tuvo sus resultados el lunes último cuando aprehendieron a un joven, de 24 años, y secuestraron un automóvil Chevrolet Corsa el cual de denunciante había hecho entrega como parte de pago.

Luego, personal de la Brigada investigativa de la Unidad Regional Uno secuestró la motocicleta Honda Tornado la cual presentaba adulteraciones en los guarismos.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial donde fue notificado de su situación procesal, quedando a disposición de la Justicia.



