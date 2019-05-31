Los Gimnasios Terapéuticos cerraron el año

Los Gimnasios Terapéuticos, dependientes de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, realizaron su cierre de temporada 2025, estimando retomar las actividades en cada sede a comienzos de marzo del año que viene.

Este martes 16 fue el turno del Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa y, en ese marco, el titular de Deportes, Mario Romay, explicó que, durante el verano, las personas mayores que asisten a las diversas sedes podrán desarrollar actividades físicas en los parques acuáticos, piletas públicas y los demás espacios de organismos con los que tienen convenios para hacer, por ejemplo, Aquagym.

“Y se vuelve a partir de marzo tanto al EPET N°7, al Centro Comunitario de la Nueva Formosa, el Estadio Centenario, el Estadio Cincuentenario, al Polideportivo La Paz, etc. Cuando un poco aflojan los calores, volvemos todos juntos”, anticipó.

Asimismo, el funcionario precisó que, durante esta semana, cada sede realizó su cierre de acuerdo al día que tienen clases por lo que allí, en la Nueva Formosa, se concretó este martes “un cierre de manera formal para despedirnos de la temporada 2025”.

Recordó, también, que estos espacios recreativos destinados a personas mayores funcionan en 16 localidades donde los diversos intendentes, a través de sus Direcciones de Deporte, gestionan “bajo la línea de nuestra Secretaría”.

“Así que yo calculo que, en este año, habrá alrededor de 1700 personas que día a día tratan de vivir su jubileo con actividad física, con un poco de deporte, compartir con el otro, porque se levantan a las 7 de la mañana, algunos tienen algunas patologías, otros ya vienen más avanzados y a través de los Gimnasios Terapéuticos pudieron mejorar su condición física y también la parte mental”, sostuvo.

En ese sentido, Romay aseguró que, en los Gimnasios, “el Estado está más que presente”, no solamente con “mantener los espacios que se han inaugurado muchísimos en el segundo año, donde la política nacional le ha dicho que no a la obra pública”.

“Nosotros, por ejemplo, acá en Formosa, y hablando de la actividad física y del deporte, hemos inaugurado además de los parques acuáticos, polideportivos, canchas de fútbol, este Centro Comunitario que compartimos con el Ministerio de la Comunidad y no solamente en la parte infraestructural, sino también en mantener el personal activo destinado a esta práctica”, señaló.

Por último, el Secretario adelantó que, esta temporada de verano, el organismo a su cargo tiene previsto “todo lo que sean deportes en arena que, casi todas las piletas y parques acuáticos de la provincia, cuentan con un cajón de arena”, al mismo tiempo que, valoró, “los intendentes nos acompañan poniendo recursos humanos y materiales”.

“Ahora hacemos un breve descanso hasta el 15 de enero y, luego, ya empezamos con las competencias deportivas en el marco de los Juegos Evita Formoseños de Playa, que nos van a traer los clasificados de cada departamento para poder hacer una final provincia, como siempre, acá en la ciudad capital”, cerró.



