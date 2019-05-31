La Frontera: Un inadaptado agredió con machete a dos hermanos y lo detuvieron

• Se inició una causa judicial por “Violación de domicilio, daño y lesiones leves”

Efectivos de la Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR), Sección La Frontera, aprehendieron a un hombre que lesionó a dos hermanos con un machete, tras un incidente en el barrio Santa Librada, de esa localidad.

El hecho ocurrió el sábado último y una mujer comentó a los policías que en forma imprevista irrumpió en un hombre en la vivienda familiar, sin autorización y ocasionó daños en un tanque.

Ante la situación, sus dos hijos intentaron que el inadaptado desista de su violenta actitud y terminaron con cortes en la espalda, brazos y manos.

De inmediato, los integrantes de la fuerza policial desplegaron un amplio dispositivo y detuvieron al sujeto, que estaba en las inmediaciones.

A todo esto, las víctimas fueron trasladadas por personal del centro de salud hasta el Hospital de la localidad de Laguna Blanca para su mejor atención, donde permanecieron hasta recibir el alta médica.

Después se iniciaron las actuaciones procesales y secuestraron un hierro y un machete, trasladaron al detenido hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



