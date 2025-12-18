La UNaF: entre la timba financiera y la persecución a docentes.

Es conocida la persecución a docentes que piensan distintos a la actual conducción de la UNaF, hoy la universidad nacional se convirtió en el centro se persecución de aquellos que no coinciden con las ideas libertarias, es de público conocimiento la persecución por parte de Parmetler y sus laderos quienes en forma sistemática atacan a docentes por su pensamiento pluralista y no compartir las ideas libertarias.Actualmente su Consejo Superior funciona más como un órgano sancionador a docentes alejados de las ideas libertarias de la conducción universitaria, mientras se ocupan de los díscolos de la gestión del Rector hacen la vista gorda a las denuncias de gremios docentes y nodocentes; ¿Cuándo los consejeros se ocuparán en supervisar la gestión económica de Parmetler quien creyendo ser Toto Caputo juega en la timba financiera colocando dinero universitario en plazo fijo obteniendo grandes ganancias? Que se hace con ese dinero? ¿En qué se invierte? Que autorización tiene el rector para decidir libremente timbear con recursos económicos de la Universidad. Los “Honorables” consiliarios deberán ponerse serios y analizar seriamente que está sucediendo con el dinero de la institución formadora de profesionales.Según trascendidos alrededor de 2 mil millones de pesos se genera en los plazos fijos y circulan sin que el consejo superior haya autorizado y sepa a dónde se destinan esos fondos, en que se gastan y bajo qué criterios dispone el uso de esa plata. Los consiliarios sabrán cual es el monto que genera el plazo fijo. Que poder tiene un rector para decidir libremente acerca de los fondos de la universidad que son de la comunidad que la financia.El Cogobierno universitario vive transitando un camino de extrema gravedad, se convirtió en la escribanía de un rector que no respeta las normas estatutarias por las que se rige esta institución, el Balance económico financiero de la UNaF debe aprobarse a libro cerrado sin posibilidad de interpelación y análisis por parte de los responsables del contralor del ejecutivo .En la última sesión el Consejo superior se ocupó de rechazar el ultimo recurso previó al inicio del juicio académico en donde 50 docentes con larga trayectoria y antecedentes académicos están en el banco de los acusados con una sentencia de expulsión casi firmada. El juicio será ejemplificador y servirá para que nadie más muestre su descontento con Parmetler.Señores consiliarios, fueron electos para defender a la universidad, para controlar al ejecutivo no para ser sus escribanos y levantar la mano a cada expediente que presenta sin objeción alguna . Recuerden los informes de la SIGEN y la AGN, donde revelan todas las desprolijidades de nuestra institución y será bueno que recuerden que ustedes son cogobierno y responsable del desmanejo de los fondos de la UNaF.