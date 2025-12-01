La empresa Nueva Godoy incorporó tres unidades para servicios al interior provincial

La empresa Nueva Godoy presentó, en la mañana de este jueves 18, tres unidades 0KM que incorporó a su flota para reforzar los servicios al interior provincial, hecho de gran importancia para el sistema de transporte de Formosa.

Este fortalecimiento se suma a la política de transporte impulsada por el Gobierno de la provincia que, mediante el esquema de subsidios, permite compensar tarifas, garantizar la continuidad de los servicios y avanzar en la renovación del Parque Automotor, mejorando la calidad y seguridad del transporte público, sobre todo en este contexto actual.

Al respecto, el director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, celebró esta incorporación y la “decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, de mantener los subsidios al transporte mientras que a nivel nacional el gobierno de Milei los ha eliminado por completo”.

“Esto sería totalmente inviable ante un contexto de crisis donde en otras provincias se están suspendiendo servicios, cancelando servicios al interior, personal que ha sido suspendido y también en otras localidades han dejado de prestar totalmente”, describió.

Y aseguró que “Formosa es muestra cabal de que este modelo que permite, justamente, a través de este esquema de distribución, funciona”.

“Porque es uno de los mejores de toda la Argentina, ya que, por un lado se subsidia por cada unidad móvil afectada al servicio provincial, lo que permite no solamente el adecuado mantenimiento, tratando de continuar con la calidad y mejorar, sino también garantizando la seguridad de los pasajeros y también la renovación de unidades”, explicó.

Y añadió: “Ante este concepto, porque no se les subsidia a aquellas unidades que superen los 11 años, entonces tiene un plus por las unidades cero kilómetros que se incorporan hasta los 11 años de antigüedad”.

El otro punto importante, aseguró el funcionario es “el del gasoil por kilómetros recorridos”, es decir, por cada servicio efectivamente prestado “se le compensa un 40% del combustible realmente utilizado por los servicios provinciales”.

“Lo cual permite también que aquellas localidades distantes cuenten con el servicio de transporte, sobre todo teniendo en cuenta la vasta geografía de la provincia de Formosa, donde tenemos un índice de pasajeros muy bajo en algunas localidades, permite que no se queden sin la conectividad, sin este servicio que es fundamental para todos los formoseños, pues muchos son por razones laborales, otros por cuestiones de salud y otros por estudiantes”, sostuvo.

En ese marco, Córdoba aseguró que “esto es la equidad territorial y la justicia social volcada al transporte” y, también, “una mejora cuantitativa y cualitativa en materia de transporte”.

Recordó, al mismo tiempo, que este año la empresa Puerto Tirol también incorporó tres unidades 0KM que se suman a la de este jueves que no sólo enriquecen la calidad del servicio sino también “la Formosa turística”.

“A la cual apunta nuestro Gobernador, de recibir a los visitantes y qué mejor que lo hagan en flamantes unidades, porque la verdad que esto no sucede en otras provincias, son muy pocas, de hecho muchas están dejando de prestar servicio por la cancelación de los subsidios”, sostuvo.

Por último, Córdoba confirmó que “se van a estar reforzando” los servicios al interior provincial para las fiestas de fin de año y recordó que es un trabajo articulado con las empresas al llegar estas fechas y que dependen de la demanda se van incorporando “servicios de refuerzo” a todo el interior provincial.

“Por eso también invitamos a que saquen sus boletos con anticipación porque permiten no solamente a la Dirección de Transporte, sino también a las empresas, trabajar en forma más planificada para la incorporación de nuevos servicios a los diferentes puntos”, cerró.







