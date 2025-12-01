Gran cierre de las Escuelas Deportivas Infantiles municipales

Con la presencia del Ing. Jorge Jofré, la Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Deportes, dio oficialmente el cierre de las Escuelas Deportivas infantiles 2025. En el trascurso de la temporada, cientos de vecinos, entre niños y jóvenes participaron en las diversas disciplinas que se llevaron a cabo exitosamente en el Complejo Deportivo Municipal «Los Iglús».

En ese marco, el titular del área organizadora, Guillermo Ovelar, manifestó conforme: «Con una amplia convocatoria, estas propuestas fomentaron el ejercicio físico, el esparcimiento y la utilización de sitios al aire libre en la ciudad".

"Las mismas fueron dictadas por profesores calificados, quienes ofrecieron a los participantes la oportunidad de disfrutar y desarrollarse íntegramente con sus pares a través de las clases de fútbol, básquet, vóley, hándbol, hockey y artes marciales", agregó el funcionario.

Vale recalcar que, la Comuna posibilita a los jóvenes el desarrollo deportivo de manera gratuita y segura, ya que las mismas son dictadas por profesores calificados con el objetivo de que los participantes en un futuro puedan elegir, a partir de sus propios criterios, el deporte en el que desean especializarse, con una base integral más sólida con relación a su competencia motora.



