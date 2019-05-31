La Secretaría de la Mujer brindó una capacitación al equipo del Parque Acuático y el Paraíso de los Niños

Este martes 16, en el marco de garantizar un abordaje integral y con perspectiva de género durante la temporada de verano y actividades en vacaciones, la Secretaría de la Mujer, llevó a cabo una importante jornada de capacitación sobre la Ley Micaela al personal del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo.

Al respecto, la licenciada Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer explicó que “la capacitación sobre la Ley Micaela, con actualización y fortalecimiento de derechos fue para el equipo que va a trabajar activamente en el Parque Acuático ‘17 de Octubre’ y en El Paraíso de los Niños, durante las propuestas de verano en Formosa que ofrece el Gobierno de la provincia”.

De este modo, puntualizó que “nosotros nos sumamos aportando herramientas que tienen que ver con el trabajo en perspectiva de género, que van a estar desarrollando estos equipos con nuestras infancias, adolescencias y familias”.

Asimismo, señaló que “brindamos un abordaje de trabajo en clave de género, en perspectiva de género, para la prevención de las distintas formas de violencia que se pueden llegar a presentar o identificar durante esta nueva edición de la Colonia de Vacaciones 2026 en Formosa”.

Hermosilla subrayó que esto “viene acompañado de la gestión del gobernador de la provincia, el doctor Gildo Insfrán, con absoluta coherencia y coordinación de las políticas públicas que se vienen desarrollando”.

Sobre la capacitación detalló que “se realizó en una cola jornada” y consistió en “en una actualización de la Ley Micaela, teniendo en consideración la nueva estandarización de derechos que surgen a partir de la reforma de la Constitución Provincial, que al incorporar nuevos sube la vara de lo que tiene que ver con políticas públicas en igualdad de derechos y aquello que tiene que ver con la perspectiva de género”.

Una capacitación fundamental

En la misma línea, Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático, comentó que “en el marco de las capacitaciones que año a año realizamos, en esta jornada nos convocó la Ley Micaela, teniendo en cuenta la nueva temporada que se nos viene”.

Resaltó que, además de ser obligatorio, es fundamental “tener mayores herramientas para manejarnos con las personas y con nuestro mismo equipo, sabiendo la gran concurrencia que tenemos en ambos lugares y tenemos que estar a la altura para poder atender y contener cualquier tipo de situación que se nos presente”.

Pintos precisó que de la capacitación participó “el personal fijo, que es el que está todo el año, siendo en total 27 personas, más la Dirección de Parque Infantil”.

Y remarcó que “trasmitiremos después a los equipos de temporada, ya que se contratan más de 300 personas, entre profesores, guardavidas y equipo de mantenimiento”.

Al concluir consideró positivo porque “tenemos mucha gente que nos visita, familias y niños, de todos los rangos etarios y géneros, entonces constantemente nosotros tenemos que estar actualizados y contar con las herramientas necesarias”.



