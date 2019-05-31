Becas Progresar y un año signado por las trabas de la Nación

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las Becas Progresar, la coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), Érica Stock, efectuó un balance del año, enfatizando que “fue muy difícil”, debido a las políticas nacionales de congelamiento de los montos de estos beneficios, así como la significativa caída que experimentó el presupuesto destinado a las mismas.

“Hace tres años que se mantiene el mismo monto de la beca, es decir, los estudiantes cobran 35 mil pesos, pero en realidad se les descuenta un 20%, es decir, en mano perciben 28 mil pesos”, precisó y mencionó que a esta situación se le suma una de las grandes dificultades que tuvieron durante el ciclo lectivo 2025, que fueron las inscripciones.

En ese sentido, contrastó que “en años anteriores se llegaron a tener 45 mil becarios”, mientras que en la actualidad, entre las tres modalidades de becas Obligatorio, Superior y Progresar Trabajo, “apenas suman 20 mil”.

“Es lamentable lo que ocurrió este año”, reprobó y comentó que tuvieron varias reuniones a nivel federal, pero aún así no lograron solucionar algunas cuestiones.

Explicó que “el primer gran problema que hubo este año fue que la Nación impuso que para inscribirse los jóvenes tenían que ingresar a la plataforma nacional ‘Mi Argentina’, convirtiéndose en un trámite engorroso, porque hay veces que cuesta días poder acceder a la misma”.

Otro inconveniente tuvo que ver con que “muchos estudiantes ya no tienen celulares o computadora”, por lo tanto, acceder al mencionado portal para inscribirse resultó ser “un verdadero problema”.

Del mismo modo, consignó que “el año pasado, si el estudiante perdía su clave, nosotros podíamos hacerle el blanqueo, sin embargo, este año ya no nos permitieron” y prosiguió: “El trámite tenía que hacerse por la mesa de ayuda de la plataforma, pero la respuesta llegaba con suerte después de tres meses y ya pasaba la fecha de inscripción”.

Otro obstáculo fue el que se les presentó a quienes “sí pudieron anotarse, por ejemplo en el Progresar Obligatorio, pero a la Nación se le ocurrió incluir los cursos de extensión formativa”.

Aclaró que “si bien esta condición no fue un problema para Formosa, porque desde el Ministerio se brindaron 15 talleres de manera presencial y online, más los que tienen cada una de las instituciones, el contratiempo fue que el estudiante tenía hasta octubre para subir ese certificado a la plataforma de Progresar y algunos no recordaban su clave”.

Y sobre la última traba que puso el Gobierno nacional, dijo que “a aquellos estudiantes que al 28 de febrero deban alguna materia se les cortará la beca y no se les abonarán las últimas dos cuotas”.

Ante todo ello, Stock valoró “el arduo trabajo” del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, agradeciendo en especial a los directores de los establecimientos educativos “por haberse tomado el trabajo de poner a un referente que operó de manera conjunta con el equipo técnico”.

Por último, ansió que “el año que viene aumente el monto a pagar de la beca”, a la vez que aseguró que “desde el MCyE se seguirá trabajando fuertemente para que los estudiantes puedan acceder” a este beneficio.



