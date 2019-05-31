Gobernadores instaron a recuperar “la Argentina federal e inclusiva”

Los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se unieron en un firme llamado para reclamar la recuperación de un “federalismo inclusivo”, advirtiendo que las provincias que comandan sufren un creciente desfinanciamiento por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.“El federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de Gobierno, pero es, sobre todo, la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social”, expresaron en un documento conjunto.Advirtieron, además, que ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias debieron asumir “casi en soledad” la prestación de servicios públicos indelegables, sin que la transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos correspondientes.En ese sentido, remarcaron que la actual administración nacional sumó a la lista incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que profundizó las desigualdades territoriales.En otro tramo, señalaron que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, y alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral en debate, podrían agravar el desfinanciamiento federal.Por todo esto, “resulta imperioso entonces rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión”, afirmaron.Desde esa convicción, los gobernadores firmantes, acompañados de los legisladores nacionales de esas provincias, “impulsaremos y sostendremos una agenda política e institucional en el Congreso Nacional”, acentuaron.“En esa tarea propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”, subrayaron y dejaron en claro que “seremos parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto”. Por el contrario, rechazarán aquellas que impliquen la quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a productores y trabajadores.“Estamos convencidos que otra Argentina es posible”, aseveraron, destacando la necesidad de consolidar una democracia basada en la división de Poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos fundamentales.