La Policía recuperó una motocicleta robada y detuvo a un sujeto con pedido de captura

• Las intervenciones fueron en distintos barrios de la ciudad

Integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas aprehendieron a un hombre que intentó cometer un delito contra la propiedad y registraba pedido de detención, también recuperaron una motocicleta sustraída.

El primer procedimiento, fue durante recorridas preventivas en distintos sectores del Circuito Cinco, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una Zanella ZB, de 110 cilindradas, en el barrio 7 de Mayo.

De inmediato, iniciaron las averiguaciones y alrededor de las 21:30 horas, en el barrio Simón Bolívar, hallaron el rodado abandonado en la vía pública.

Al verificar los guarismos, constataron que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída y en presencia de testigos, documentaron las actuaciones.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial, donde el damnificado la reconoció y justificó la propiedad.

La segunda intervención, ocurrió en horas de la madrugada, cuando los policías acudieron por un hecho de sustracción pertenencias en el barrio Fleming, en colaboración con personal de la Comisaría Seccional Tercera.

Allí, los policías antinarcóticos, lograron la detención del presunto autor del hecho y tras verificar sus antecedentes, comprobaron que registraba pedido de captura, en una causa por “Robo en Poblado y en Banda”.

Se labraron las actuaciones procesales en presencia de testigos y fue trasladado a la dependencia policial, a disposición del Magistrado en turno.







