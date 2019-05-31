Un artículo sobre cestería aborigen formoseña fue publicado en una revista de la UNESCO

Este trabajo, de autoría de Valeria Villamayor, Lucía González y Gonzalo Pereyra de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas de Pirané, pone en valor las prácticas y saberes transmitidos de generación en generación de los pueblos aborígenes formoseños.

En la semana del 8 al 13 de diciembre, en Nueva Delhi, India, se llevó a cabo la 20ª Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, donde se realizó la presentación oficial de la nueva edición de la revista “Heritage Alive”.

La provincia de Formosa, a través de la labor de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas de la localidad de Pirané, fue protagonista con el artículo de investigación “La Cestería, un vínculo entre lo ancestral y el presente”, que fue incluido en dicho documento.

Este trabajo, que pone en valor las prácticas y saberes ancestrales de la cestería de los pueblos aborígenes de la provincia de Formosa, fue redactado por Valeria Villamayor, Lucía González y Gonzalo Pereyra.

Cabe destacar que Estampas Norteñas, de Pirané, hace 36 años forma parte del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), organismo cultural reconocido por la Unesco con estatus de Estado Asociado, y acreditado para proporcionar servicios de asesoramiento al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

De esta manera, en el marco del Foro de ONG’s de la UNESCO, se realizó la presentación de la nueva edición de la revista “Heritage Alive”, una publicación internacional, que este año hizo foco en la cestería.

Allí tuvo lugar este artículo denominado “La Cestería, un vínculo entre lo ancestral y el presente”, donde se realza la cultura aborigen formoseña y refleja el intercambio de experiencias y saberes construidos de generación en generación.

Para los autores del artículo “la cestería es un elemento fundamental de la identidad formoseña, consolidando un puente entre las generaciones” y dejaron en claro “la importancia de la transmisión de este arte ancestral”.

En este sentido, la participación en este evento de talla mundial no solo visibiliza el trabajo de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas en la protección y promoción de la cultura, sino que también subraya el compromiso del Gobierno de Formosa con sus comunidades aborígenes.

“La inclusión del artículo en una revista de la UNESCO garantiza una amplia difusión de la cultura, historia y artesanía formoseña ante gestores culturales de todo el mundo”, señalaron.

Además remarca “el valor de la cestería como una manifestación cultural viva y dinámica”, que a través de esta publicación “hoy es reconocida en el escenario internacional como un testimonio del rico patrimonio inmaterial de la provincia de Formosa”.







