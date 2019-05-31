Detuvieron a un sujeto involucrado en un robo

• También aprehendieron a otro que registraba pedido de captura

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos, uno de ellos presunto autor de un hecho de robo, mientras que el otro registraba pedido de captura en una causa judicial.

El primer procedimiento se registró el jueves último, cuando los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno, tomaron conocimiento que desconocidos sustrajeron dos garrafas de gas, una notebook y una hidrolavadora, del barrio 20 de julio.

De inmediato, se realizaron las averiguaciones, entrevistaron a vecinos y verificaron las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad de la zona.

Durante esa actividad, establecieron la identidad de uno de los presuntos autores, quien minutos después fue detenido y trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia provincial.

La segunda intervención, fue cuando policías de la Comisaría Seccional Quinta, realizaban un operativo por la avenida Laureano Maradona y calle Occlepo, en el marco de una causa judicial por amenaza con el uso de arma blanca,

Allí, aprehendieron a un sujeto, lo identificaron y comprobaron que estaba involucrado en la mencionada causa.

A todo esto, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







