Un motociclista falleció tras un grave siniestro vial en el barrio La Floresta

• La víctima fue identificada como Pastor Julio Giménez, de 34 años

Un hombre falleció en el Hospital Distrital 8, donde se encontraba internado, luego de protagonizar un siniestro vial, en el barrio La Floresta, de esta ciudad.

El hecho se registró el sábado último alrededor de las 23:45 horas, y los uniformados de la Comisaría Tercera acudieron al llamado de emergencias.

Según averiguaciones, una mujer circulaba en una Honda Wave de 110 cilindradas, por calle Bibolini, en sentido Norte-Sur y al llegar a la intersección de la avenida Laureano Maradona, por cuestiones que son materia de investigación, colisionó con la Keller Crono Clássic, que circulaba por la misma arteria pero sentido de circulación contrario, guiado por un hombre.

Allí observaron, que la víctima que se hallaba inconsciente, sin casco protector y presentaba lesiones visibles en el rostro y brazos.

Ante la situación, solicitaron la presencia de los integrantes del SIPEC, quienes trasladaron al lesionado hasta el Hospital Distrital N° 8, para atención médica.

En tanto, personal de la Dirección General de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Los rodados y la mujer, de 24 años, fueron trasladados hasta la dependencia policial, para continuar con las diligencias procesales.

Horas más tarde, cerca de la 01:15 horas, los efectivos tomaron conocimiento del fallecimiento de la víctima y la médica de turno informó como causal de muerte paro cardiorrespiratorio.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la primera circunscripción judicial.











