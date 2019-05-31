La Policía incautó un automóvil y una motocicleta con pedidos de secuestros

• Fue en el marco investigativo por distintos hechos de estafa

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno secuestraron un Ford Fiesta Max y una Honda Wave, en distintos barrios de la ciudad, en el marco de investigaciones por delitos de estafa.

Las averiguaciones se iniciaron tras la denuncia de robo de una motocicleta Honda Wave, en un barrio del Distrito Cinco.

Luego de un amplio trabajo de investigación, los integrantes de la fuerza localizaron la motocicleta en poder de un sujeto, en el barrio La Pilar.

Este miércoles, al dialogar con el hombre, establecieron que había adquirido la moto en el barrio La Nueva Formosa a cambio de un automóvil en cuestión.

Finalmente, al dialogar con el propietario del vehículo, éste confirmó la versión obtenida.

Por último, los rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.



