Clorinda: Un obrero falleció tras recibir una descarga eléctrica

• La víctima, de 25 años, ingresó al hospital local sin signos vitales

El joven, identificado como Jonathan Ezequiel Centurión, recibió una descarga eléctrica al manipular una máquina de hormigón, mientras realizaba trabajos en una obra en construcción ubicada en las calles Moreno y Paraguay de la segunda ciudad.

El trágico hecho sucedió este sábado, alrededor de las 10:30 horas, cuando integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera fueron alertados del ingreso de la víctima al Hospital Cruz Felipe Arnedo.

De inmediato acudieron al lugar y de las averiguaciones realizadas se pudo establecer, que minutos antes, el hombre, de 25 años, realizaba trabajos en una obra en construcción ubicada entre las calle Moreno y Paraguay; al manipular una máquina hormigonera recibió una descarga eléctrica, siendo trasladado por un compañero hasta el nosocomio donde los médicos informaron que ingresó sin signos vitales.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

En el lugar del hecho, personal de la Comisaría local realizaron las actuaciones procesales y secuestraron elementos de interés para la investigación, que fueron documentadas por la Delegación Policía Científica y supervisadas por la Jueza de Turno, quien dispuso el inicio de una causa judicial e imputación del encargado de la obra.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial y posteriormente se hizo entrega a los familiares para su inhumación.

Por el caso se inició una causa judicial por “Homicidio Culposo” con intervención de la Justicia provincial.







