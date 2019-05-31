La Policía esclareció un hecho de Robo a mano armada

Uno de los involucrados fue detenido mientras que el otro huyó hacia el vecino país

Efectivos de la Brigada investigativa del Comando de Patrulla de la Unidad Regional Tres aprehendieron a un sujeto de 32 años y secuestraron elementos de interés en una causa de Robo a mano armada, ocurrido en una garita de seguridad ubicada en avenida San Martín y calle Juan C. Cancio de la segunda ciudad.

El caso fue registrado el domingo último alrededor de las 05:00 horas, cuando el serano de una garita de seguridad de una empresa privada ubicada en la intersección de avenida San Martín y calle Juan C. Cancio de Clorinda solicitó presencia policial.

En el lugar, el damnificado manifestó que dos hombres rompieron el vidrio de la garita en la que se entraba a cargo de la seguridad, lo amenazaron tanto con un arma blanca como un arma de fuego tipo revólver y le sustrajeron sus pertenencias.

La víctima logró reconocer a uno de los autores aportando los datos necesarios a los investigadores.

Con las características brindadas por el damnificado, los policías identificaron a los sospechosos en zona de la costanera de la ciudad de Clorinda con claras intenciones de huir hacia Nanawa, República del Paraguay.

Ante esa situación, detuvieron al sujeto reconocido por el denunciante y secuestraron elementos de interés en la causa, en tanto que el segundo involucrado logró fugarse hacia el vecino país.

El detenido fue trasladado hasta la comisaría donde se notificó de su situación procesal quedando alojado en celda a disposición de la justicia provincial. (Con foto)



