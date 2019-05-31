Tres sujetos fueron detenidos por registrar causas pendientes ante la Justicia

Fue en el marco de un operativo de seguridad ciudadana concretado de la segunda ciudad

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres sujetos de 19, 21 y 36 años por registrar causas pendientes en los delitos de “Daño”, “Hurto” y “Amenazas con el uso de arma blanca”, con intervención de la Justicia provincial.

Los procedimientos se concretaron el lunes último por personal de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Tres y del Comando Patrulla y Seguridad Urbana de la Zona Uno de Clorinda.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 09:00 horas durante recorridas preventivas por calles internas del barrio Centro de la segunda ciudad.

Allí, los policías detuvieron a un joven, de 21 años y ante consulta de sus datos personales arrojó que registraba pedido de captura por el delito de “Daño”.

Horas después, continuando con los patrullajes, al llegar a la calle Juan Pague, detuvieron a un hombre, de 36 años, por registrar pedido de detención en una cauda de “Amenaza con Arma Blanca”.

Por último, al llegar a la colectora y calle Juan Pague detuvieron a un joven, de 19 años, involucrado en una causa por “Hurto”.

En todos los casos los sujetos fueron trasladados hasta la comisaría donde fueron notificados de su situación procesal quedando alojados en celda a disposición de la Justicia.



