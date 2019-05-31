Con la mirada en el desarrollo y la inclusión, Insfrán y Kicillof cerraron la visita en el Parque Acuático y la Piscina Olímpica

Para finalizar su estadía por la ciudad de Formosa, en la tarde de este miércoles 17, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el Parque Acuático “17 de Octubre” y la Piscina Olímpica Climatizada y Pista de Atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1.

Junto al gobernador Gildo Insfrán, llegó al Parque Acuático, ubicado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco y fue recibido por la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca.

Allí recorrieron este gran complejo recreativo público y gratuito para familias, que cuenta con diferentes tipos de piletas, toboganes e instalaciones para todas las edades. De esta manera, pudo apreciar la gran pileta con sistema de olas artificiales, la de toboganes de distintos niveles, la de niños y los juegos acuáticos. También las salas de administración, vestuarios, sanitarios, salas de controles médicos y enfermería.

Seguidamente, Kicillof e Insfrán se dirigieron hasta el barrio Villa Hermosa, donde se encuentra la Piscina Olímpica Climatizada y Pista de Atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1.

“Una provincia totalmente transformada”

En el lugar fueron recibidos por el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, quien destacó la visita del Gobernador de Buenos Aires como “muy importante para todos los formoseños”.

Asimismo, recordó que “Kicillof dijo que estuvo en Formosa en el 97/98 pero ahora encontró una provincia totalmente transformada y se quedó sorprendido”. Frente a esto, Romay sostuvo que este cambio radical se sostiene, primordialmente, en la inversión estatal provincial en momentos donde el Gobierno nacional ha decidido desertar de sus obligaciones.

Mencionó que “las inversiones en obras públicas hace dos años están totalmente paralizadas a nivel nacional, pero para nosotros es cotidiano y lo principal es que queda para toda la gente, sin distinción de ideología, etnias o creencias”.

En este sentido, puso de relieve que las obras que recorrió Kicillof en Formosa “no son hechos aislados, sino parte de una visión estratégica de justicia social”.

Y subrayó la importancia de la unidad federal, afirmando que “la Nación se ha retirado, pero las provincias se están uniendo, firmando convenios para tenderse una mano y la solidaridad entre las provincias tiene que pregonar”, haciendo referencia al convenio marco de colaboración que firmaron ambos gobernador para llevar adelante programas y acciones entre ambas jurisdicciones.

“Lo bueno es que la gente que viene de afuera y conoce Formosa, pisando nuestro territorio realmente, ve lo que es el Modelo Formoseño y la transformación de la provincia a través de estos años”, expresó el secretario de Deportes, Mario Romay.

Finalmente, se refirió a las actividades deportivas programadas para esta temporada de verano 2026, explicando que “primero tenemos este fin de semana el cierre del año con una competencia en la piscina”.

Y luego, lo que queda es “poner en marcha todas las infraestructuras inauguradas en la provincia, como piletas, parques acuáticos, canchas”, puntualizando que “a partir del 15 de enero serán los Juegos Evita Formoseños de Playa con finales provinciales previstas para marzo”.

Un formoseño en la selección de atletismo

Para concluir Romay, se refirió al formoseño Bruno Menón, quien fue seleccionado para integrar el equipo de atletismo de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down que participará del mundial que se realizará en Sofía, Bulgaria del 13 al 19 de junio del año próximo.

“Un gran reconocimiento, primero, para Bruno y para toda su familia, y para nosotros como formoseños un orgullo poder acompañar su crecimiento como deportista”, enfatizando en que “va a llevar la bandera argentina, pero también el corazón formoseño”, cerró.



