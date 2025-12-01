La Policía busca a un hombre por incendiar una moto

• Ocurrió frente a una vivienda ubicada en la manzana 54 del barrio El Porvenir

Integrantes de Comisaría Seccional Séptima investigan una causa judicial de “Daño por incendio” para detener al sujeto denunciado por incendiar una motocicleta Corven Energy de 110 cilindradas.

El domingo último, minutos antes de las 07:00 horas, efectivos policiales acudieron a una vivienda de la manzana 54 del barrio El Porvenir de esta ciudad, donde un vecino de 30 años denunció que un joven arrojó botellas de vidrio contra su moto, la pateó y prendió fuego.

En el lugar se constató que el incendio fue extinguido y el personal de la Policía Científica documentó el rodado completamente incinerado.

Por el caso, se inició una causa judicial de “Daño por incendio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La Policía continúa con las tareas investigativas a fin de detener al autor del hecho, que está identificado.







