Namqon: Detuvieron a un sujeto y recuperaron objetos sustraídos de una iglesia

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un hombre y recuperaron un carro, una mesa de tres metros, sillas plásticas y de madera que pertenecen a una iglesia ubicada en la manzana 16, del mencionado conglomerado habitacional.

En la mañana del domingo último, una mujer denunció el caso y los uniformados constataron que la puerta de acceso del complejo estaba dañada, todo documentado por personal de Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Minutos después, los investigadores establecieron la identidad de los autores del hecho y aprehendieron a uno de ellos.

Luego, se ubicaron los lugares donde los malvivientes comercializaron los bienes, los recuperaron y esclarecieron el ilícito.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



