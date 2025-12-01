Reclaman al Gobierno Central adopción de medida para compensar pérdida de poder adquisitivo y bajar niveles de endeudamiento de los consumidores

Señalaron que, no hay más margen para el ajuste, con salarios que han caído un 35%, al igual que las jubilaciones y con sectores esenciales con presupuestos que no les permiten atender sus demandas básicas-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, denunció que el fin de la inflación es un relato y que lo único real es que, en el país más del 31 % de los argentinos son pobres. La misma, se basa en datos oficiales y otros debidamente verificados, que indican que, la inflación del presente año, en el mejor de los casos, rondará los 29,4 %, frente a un incremento interanual de salarios que se ubica apenas en el 18,57 %. Por ello, se requirió al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, se adopten las siguientes medidas que tiendan a recomponer el poder adquisitivo de los argentinos, entre ellas, se solicitó: * a) Suba del salario mínimo vital y móvil, de los montos de planes sociales vigentes y bonos a jubilados y pensionados, a efectos de recomponer el ingreso de los sectores más vulnerables. * b) Un bono salarial para el sector privado. * c) Un esquema de pagos para tarjetas de crédito a tasa cero y líneas de financiamiento accesibles para quienes se les dificulta cubrir gastos básicos con su salario. * d) Diseñar programas específicos para cada sector, incentivando las transacciones directas entre industriales y comercios, - sin intermediarios -, para que, de esa manera se logren importantes bajas en los precios de los bienes de consumos. * e) Que, desde la Secretaría de Industria y Comercio de Nación, se impulsen convenios con los supermercados para que estos ofrezcan descuentos en un determinado número de artículos de primera necesidad. Ello, para paliar los permanentes aumentos que se vienen registrando a raíz de las constantes subas en los combustibles que incrementan los costos de transporte. * f) Aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia. Ello, considerando que, a noviembre de 2023, al momento de la asunción del actual gobierno nacional, el salario mínimo se ubicaba en los U$S 407,82 y hoy, lamentablemente está en el puesto más bajo de Latinoamérica, con U$S 225,96. Esto origina que tres de cada diez familias argentinas, no llega a los $1.276.649 por mes de ingresos que necesita para no ser pobre, no cubriendo, por ende, sus necesidades básicas y el 6 % de la población peor aún, se encuentra en la indigencia. El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca expresó: “Lo que se separe de la verdad es relato, lo cierto, lo que está registrado, es que este año tendremos una inflación anual real cercana al 29,4% y a dos años de la asunción del presidente Milei, lo irrefutable, es que se han cerrado casi 20.000 empresas y se han perdido 276.000 puestos de trabajo, con una caída del poder adquisitivo del salario, operada en los últimos dos años, que ha causado una profunda recesión. Concluyó el Funcionario Provincial que, el Gobierno Nacional no tiene más margen para continuar ajustando a los consumidores y usuarios, hoy seguimos con obra pública cero, con salarios que cayeron 35%, jubilaciones un 20%, alquileres en suba, sectores esenciales como la salud y la educación sin presupuestos y con una “afirmación despreocupada por parte del Presidente de la Nación, quien afirma que la inflación llegará a cero a mediados del año próximo”.