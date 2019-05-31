“La oportunidad que ofrece el Instituto Politécnico Formosa es única” por “todos los beneficios” que les brinda a los estudiantes

Creado por decisión política del gobernador Gildo Insfrán, el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” brinda una educación de calidad, pública y gratuita en la provincia de Formosa, con carreras técnicas superiores en Telecomunicaciones, Mecatrónica, Química Industrial y Desarrollador de Software Multiplataforma.

La inauguración de su nuevo edificio, ubicado en la Ruta Nacional N° 81, en el kilómetro 1190, en la ciudad de Formosa, ocurrió en junio de este año. El Instituto apunta a formar técnicos capacitados que integren equipos de trabajo, presten servicios de alta tecnología y contribuyan al desarrollo industrial, científico y productivo local, regional y nacional.

En ese marco, en otra edición de “Esto es Formosa”, la nueva producción llevada a cabo desde el Área Audiovisual de AGENFOR, que muestra las oportunidades de desarrollo en esta provincia, se presenta el testimonio de Brandon Pzocik, egresado de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma, quien contó cómo fue su experiencia.

A través de su historia se visibiliza la perseverancia y el esfuerzo por alcanzar el objetivo, pero también todos los beneficios que brinda esta propuesta académica, destacó el joven de 20 años que vive en la ciudad de Formosa.

El joven fue escolta de la Bandera Provincial, cuarto mejor promedio y egresado en este 2025 de la mencionada carrera, por lo que está “muy feliz y orgulloso”.

Al comenzar la entrevista, recordó que conoció “por un amigo” esta oferta educativa cuando faltaban “pocos días para que se cerraran las inscripciones”, y que la comenzó “con mucho miedo al principio porque no tenía conocimientos previos de informática y programación, pero, la verdad, que el Instituto te brinda todo, desde el cursillo, para poder prepararte para rendir y afrontar el examen de ingreso”.

Sus padres son profesores al igual que sus hermanas, por lo que él es el primero en su familia en estudiar una Tecnicatura Superior. En ese sentido, reconoció: “La cursada fue muy intensa durante estos dos años, muchas horas en el Instituto, pero, así y todo, fue llevadero por todos los beneficios que nos ofrecen”.

Ello incluye “desde el desayuno ni bien llegamos, el transporte, el almuerzo que nos brindan”, así como otras cuestiones como tutorías y acompañamiento constante. Es así que “con los compañeros y amigos que vamos haciendo en el camino todo se torna más fácil”, apreció.

“Esa es la ventaja de poder estudiar en mi provincia y así también me gustaría poder ejercer acá mi título”, ansió el flamante profesional, quien aseguró que Desarrollador de Software Multiplataforma “es la carrera del momento con toda la era digital”.

Por otro lado, indicó Pzocik, “tanto en primer y segundo año tenemos que desarrollar un proyecto final, el cual está enmarcado en la materia de Prácticas Profesionales”. En ese contexto, en primer año, junto con su grupo, diseñó una aplicación llamada “Ruta Bus”, buscando brindar información sobre líneas de colectivos, sus paradas y recorridos, para facilitar la movilidad en la ciudad de Formosa mediante los colectivos urbanos.

Y por el otro, en segundo año, también en Prácticas Profesionales, realizaron un trabajo con el Ministerio de Turismo que consistió en un asistente virtual, llamado ‘Chatour’, para poder facilitarles la información al usuario y al turista que visita la provincia.

Para este trabajo, estuvieron en contacto durante todo el año con el equipo del Ministerio, de modo que “fue un trabajo en conjunto y de mucha colaboración”, marcó, enfatizando que “en los proyectos se busca dar una solución a un problema real a través de herramientas tecnológicas”.

Por último, como un balance de lo que fue la experiencia en el IPF, declaró con mucha sinceridad que cuando “uno llega a este momento, recién se da cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena”, por eso, se mostró “muy feliz y orgulloso de haber logrado esto que es tan esperado por tantos estudiantes”.

Finalmente, respecto de sus sueños a futuro, comentó sobre su anhelo de seguir capacitándose porque “la tecnología avanza día a día”, recalcando nuevamente que “la oportunidad que ofrece el Instituto es única en la región y en carreras tecnológicas que son las del momento y del futuro”.



