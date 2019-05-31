“Club Digital de Verano”, una nueva propuesta gratuita para niños

En la tarde de este martes 16, en el barrio Antenor Gauna, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) dio inicio al “Club Digital de Verano”, una nueva propuesta gratuita que se llevará a cabo los jueves a las 18 horas.

Así lo confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la coordinadora de la fundación, Antonella Luxen Marain, quien precisó que “está destinada a niños de hace 12 años”.

“Trabajarán con un equipo proveniente del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, el cual brindará distintas herramientas sobre robótica y programación”, indicó.

Informó que el Club se desarrollará durante los meses de diciembre, enero y febrero, y participarán estudiantes del Jardín de Infantes N° 20 “Ntra. Sra. de Fátima, como así también los de las Escuelas Provinciales de Educación Primaria N° 516 y 525, más los pequeños que asisten a la FAS.

En este último punto, recordó que la fundación “brinda asistencia alimentaria de martes a sábado a 74 familias con dos sedes satélites, ubicadas en el barrio El Palomar y República Argentina, por lo tanto tiene bastante ocupación territorial”.

“Estamos muy contentos de poder ser uno de los Clubes Digitales que se va a desarrollar en el verano, además de ser una actividad extra para que los chicos puedan distenderse y disfrutar de una propuesta distinta e innovadora”, acentuó, por último.



