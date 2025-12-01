La obra del muro de contención en la Costanera capitalina se encuentra en su etapa final

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, subrayó que se encuentra en su etapa final de construcción el muro de protección de costas, financiado con fondos provinciales, para proteger la zona de la Costanera “Vuelta Fermoza” de la erosión del río Paraguay y deslizamientos.

“Es una obra fundamental para Formosa, para toda la zona de la Costanera, ya que va a dar una solución a una problemática que siempre tuvo la ciudad en ese sector por la acción del río Paraguay”, destacó en testimonios recabados por AGENFOR.

Explicó que “en ese lugar de curva, por la velocidad de la corriente, se erosionó la costa formoseña, provocando desmoronamientos y afectando inclusive a antiguas estructuras, los otros galpones que estaban en su momento, los cuales fueron deteriorados por la acción del río”.

Ahora, “con esta obra que ya está en su etapa final, se va a dar la solución para consolidar a nuestras costas”, acentuó, y a la vez hizo notar que merced a ello “se va a recuperar un sector, una franja con una vista privilegiada al río Paraguay, dándole un tratamiento urbanístico”.

En cuanto a detalles de la obra, especificó que en estos momentos “se está completando la última etapa del hormigonado del muro propiamente dicho”, recordando que éste “tiene casi seis metros de altura” y que por debajo del mismo, “se hormigonaron los cabezales de hormigón, que son la estructura de cimiento-fundación”.

Asimismo, consignó que “por debajo de esos cabezales, hay 132 pilotes de 24 metros de profundidad, de un metro de diámetro, que son toda la fundación de esta estructura”.

De modo que se trata de “una estructura hormigón armado importante, que ya está en su etapa final de culminación”, agregando que adicionalmente, como complementación, se realizaron “los trabajos de desagüe pluvial, de todos los conductos que llegan a ese sector, prolongándolos hasta el muro”.

De igual manera, remarcó que “también se está avanzando con todo el relleno en la parte posterior del muro, que va a ser justamente esa franja que se está recuperando en la costa, en la zona del río”.

En ese sentido, estimó que “en este mes de diciembre estarán culminadas ya las etapas del hormigonado y del relleno”, prosiguiendo luego con “el tratamiento superior urbanístico que se hará posteriormente a este relleno”.

Esto incluirá “un parquizado y un tratamiento urbanístico similar, siguiendo con las mismas características, al que tienen otros sectores de nuestra hermosa Costanera”, finalizó.



