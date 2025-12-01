Giménez: “El Gobierno de Formosa llega a cada rincón, a cada comunidad del territorio”

En otra muestra más del Estado provincial presente, en el marco del Modelo Formoseño que construye junto a la gente, el Ministerio de la Comunidad despliega acciones en distintas comunidades del oeste, evidenciando que ante la retirada del Gobierno nacional que desfinanció numerosos programas sociales, Formosa continúa garantizando derechos, asegurando un acompañamiento adecuado a las familias.

En ese sentido, la ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez, subrayó que “pusimos en valor y visibilizamos todas las obras y acciones que el Gobierno en la provincia de Formosa pone a disposición para garantizar los derechos”, ya que en la provincia “es posible la inclusión concreta, a partir de ver, mirar, sentir y hacer a favor de las personas”.

Al dialogar con AGENFOR, valoró aquí la entrega de módulos alimentarios del Programa Alimentario Provincial, modalidad aborigen, que benefició a unas 2480 familias de las comunidades de El Chorro, Divisadero y El Quebracho. “Por decisión del gobernador Gildo Insfrán, podemos a llevar adelante este programa”, dijo.

Cabe recordar que el mismo fue desfinanciado por la gestión libertaria nacional, donde el Gobierno provincial, con fondos propios del Tesoro, hizo frente a ello, garantizándolos para todas las familias.

“En total, fueron más de 2400 las cajas alimentarias que fueron entregadas en forma directa a cada familia de las comunidades”, robusteció la funcionaria, anticipando que en el inicio de la semana próxima se hará lo propio en más localidades del oeste, como María Cristina, Santa Teresa, entre otras.

Tras comentar que cada caja contiene productos como harina, azúcar, arroz, tomate, picadillo, fideos, leche, polenta, aceite, yerba, dulce de batata, entre otros, resaltó que “esto lo podemos hacer gracias a un Gobierno provincial presente y a la decisión política de nuestro Gobernador”.

Consideró que esta acción es “realmente es muy acertado, porque aparte de la entrega de estos módulos”, al visitarse periódicamente las comunidades originarias, “también se trabajan varias cuestiones”.

Por ejemplo, en esta oportunidad, “estuvimos trabajando aquellas demandas sentidas de cada comunidad, donde un equipo técnico trabajó con cada familia”. Por caso, mencionó que “una psicóloga de la Secretaría de la Mujer atendió diferentes casos puntuales”, así como el personal de la Dirección de la Niñez, de Fortalecimiento Comunitario y demás áreas de la cartera, realizando además encuentros con mujeres y un taller de capacitación sobre estimulación temprana de niños y niñas en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Caracoles” de El Potrillo.

“El Gobierno de la provincia de Formosa llega a cada rincón, a cada comunidad, para ofrecer un servicio integrado, fortaleciendo los vínculos sociales”, significó, por último.



