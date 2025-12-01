Capacitación clave para gastronómicos sobre manipulación segura de alimentos más carnet habilitante

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, realizarán este 11 y 12 de diciembre, de 8.30 a 12 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero el “Curso de Manipulación Segura de Alimentos”, una capacitación fundamental para garantizar la inocuidad, calidad y seguridad en los procesos de elaboración y servicio.

El objetivo del encuentro es brindar conocimientos esenciales sobre buenas prácticas de higiene, prevención de contaminación cruzada, almacenamiento adecuado, control de temperaturas y normativas vigentes, contribuyendo así al fortalecimiento del sector productivo y comercial de la provincia.

La propuesta está dirigida a todas aquellas personas que participan en actividades relacionadas con alimentos: restaurantes, bares, rotiserías, panaderías, fábricas de alimentos, pequeños productores y emprendedores gastronómicos.

Este curso se suma a una serie de capacitaciones impulsadas por la Agencia de Desarrollo Empresarial, que desde hace varios años viene acompañando a los actores del sector gastronómico mediante programas de formación, asistencia técnica y articulación público–privada.

A través de estas acciones, la ADE busca fortalecer las capacidades de quienes producen y comercializan alimentos en la provincia, promoviendo estándares de calidad, profesionalización del oficio y condiciones que favorezcan la competitividad y el crecimiento sostenible de los emprendimientos locales.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un carnet habilitante de manipulación segura de alimentos indispensable para la actividad comercial y el cumplimiento de normativas sanitarias.

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSeHmkuxXxOYFFqsrt1DslVOZJprgdunXAMThLu2xSatFteCQ/viewform?usp=sharing&ouid=101132722540578102551



