La Municipalidad continúa con el mantenimiento urbano en distintos barrios de la ciudad

Durante la jornada del martes, cuadrillas municipales se desplegaron en distintos barrios de la ciudad para avanzar con tareas de recuperación de la vía pública y profundizar el mantenimiento del drenaje urbano, mediante trabajos de cuneteo, perfilado de calles, limpieza de trazas y movimientos de suelo.

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, con el acompañamiento de cooperativistas.

Las tareas de cuneteo manual y bacheo se llevaron adelante en el barrio Simón Bolívar, junto con trabajos ejecutados por cooperativistas en el sector del Polideportivo 17 de Agosto. En tanto, en los barrios Urbanización San Isidro y Eva Perón, las cuadrillas avanzaron con cuneteo mecanizado y manual.

Por su parte, en Urbanización Maradona, los trabajos se concentraron en el perfilado de calles, mientras que en los barrios Juan Pablo II y 7 de Mayo se desarrollaron tareas de cuneteo manual, limpieza y movimiento de suelo, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y la transitabilidad del sector.

A su vez, en El Quebrachito, se ejecutaron trabajos de limpieza de traza y levantamiento de residuos no convencionales, además del perfilado de calles internas. En el barrio El Pucú, las acciones incluyeron el perfilado de las calles Tassone, Corrientes y Maipú, optimizando las condiciones de circulación barrial.

Por último, en el barrio 12 de Octubre, los trabajos se enfocaron en el perfilado y la compactación de la avenida 12 de Octubre, en el tramo comprendido entre las avenidas Néstor Kirchner e Italia, una intervención destinada a mejorar una arteria clave para la conectividad de la ciudad.



