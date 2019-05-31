Bromatología municipal decomisó pirotecnia en cumplimiento de la Ordenanza 8070/24

La municipalidad local, a través de su Dirección de Bromatología, está intensificando los controles para evitar la venta de pirotecnia sonora, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 8070/24, que prohíbe la comercialización, el acopio, la guarda y el transporte de estos artículos dentro del ejido municipal.

En este marco, la comuna llevó a cabo el decomiso de un volumen importante de mercadería ilegal en distintas zonas de la ciudad. “Se decomisaron fuegos artificiales sonoros y lumínicos que no contaban con habilitación y los sonoros, ya que son prohibidos. Concretamente, en esta ocasión fueron decomisados locales del Circuito 5, Fray Salvador Gurrieri, 28 de Junio y el microcentro" comentó el director de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini.

“También se está llevando adelante operativos de control de venta de estos productos a través de sistemas digitales. Vale aclarar que, posterior al decomiso se procede a la destrucción total del material”, agregó el funcionario.















