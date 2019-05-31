Contundente rechazo del presidente del STJ a las expresiones de una dirigente gremial

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucin, descalificó por “falaces” las recientes declaraciones de la secretaria general de la Unión de Empleados de Justicia, Blanca Azucena Almirón.En primer lugar, expresó que es mentira que no se esté atendiendo el reclamo del gremio judicial y reveló que todos los planteos formulados en su momento por ese gremio fueron canalizados, incluyendo el último, que no refiere como dijo públicamente a un incremento en el coeficiente del VadeRef, “sino a un incremento porcentual en el adicional que perciben los empleados judiciales, conocido como Complemento Asistencial por Servicio de Justicia”, el cual está a consideración en estos días de las autoridades económicas de la Provincia, porque, “y esto no lo ignora la señora Almirón, el Poder Judicial no cuenta con partida presupuestaria para atender el requerimiento”, enfatizó el magistrado.La falta de convocatoria de la señora Almirón a la última reunión que iba a concretarse con el presidente del STJ, tuvo directa relación con la continuidad de las medidas de fuerza. “Nadie puede negociar bajo extorsión” dijo de manera contundente el doctor Alucín, expresando que es de sentido común que quien se sienta a negociar debe mínimamente suspender los paros que se venían decretando y, en este último caso, la dirigente gremial optó por la continuidad de la medida de fuerza antes que sentarse a la mesa de negociaciones.En otro orden de cosas, el juez Alucin dijo que la dirigente parece olvidar que este Superior Tribunal de Justicia siempre privilegió la carrera judicial, y en tal sentido recordó que todos los años se disponen ascensos y pases a planta permanente, que ningún empleado judicial percibe menos de de lo que establece el Poder Ejecutivo Provincial como salario mínimo, que los adicionales que se asignaron en el año 2024 tuvieron como finalidad, por un lado, reconocer la responsabilidad de la Magistratura y de los funcionarios judiciales, que venían completamente rezagados a nivel nacional como surge de la escala que periódicamente publica la Federación Argentina de la Magistratura y, por otro lado, asignar recursos a las categorías mas rezagadas, “adicional éste último sobre el que justamente se está trabajando, siendo mentira que se perciban sumas “en negro”, desde que todas las remuneraciones son en blanco y sujetas a los correspondientes descuentos previsionales”, aseveró.Siguió diciendo que los empleados y empleadas judiciales perciben regularmente sus salarios, de conformidad a los aumentos que otorga el PEP para toda la administración pública, sueldos a los que a su vez se suman adicionales por título, permanencia en el cargo, dedicación exclusiva, jerarquizaciones y antigüedad, omitiendo la dirigente gremial decir que las diferencias que se observan en distintas categorías, “tienen que ver, en no pocas ocasiones por la carencia de títulos – en determinados escalafones no se exige título secundario por ejemplo – olvidando que en este Poder del Estado se conceden licencias por estudios superiores a muchos empleados que se recibieron sin dejar de trabajar y a partir de ahí mejorar también su situación salarial”,Respecto a los descuentos por días de paro, Alucín dijo que es mentira también que se hayan dispuesto hasta las últimas medidas de fuerza, sin perjuicio de que a partir de ahora se deban contemplar por lo señalado precedentemente, ya que es “inadmisible seguir con medidas de fuerza mientras se esta negociando, primero con el STJ y el STJ con las autoridades económicas”, recordando la grave afectación al servicio de justicia que ocasiona cualquier paro, aunque de acuerdo a datos proporcionados la Dirección de Recursos Humanos, “el porcentaje de adhesión no ha sido significativo”, indicó.Por último, el Dr. Alucín reiteró que están en curso conversaciones con la autoridad económica para mejorar la situación salarial de los empleados judiciales – recordando también que el último incremento del 10 por ciento no alcanzó a los magistrados, funcionarios y Directores – “siendo consciente de la difícil situación que atraviesa la provincia ante la merma de recursos coparticipables y la incertidumbre que produce la falta de sanción de la ley de presupuesto nacional, a partir de la cual la provincia recién podrá prever la evolución de sus de sus propios gastos y recursos”, cerró.



