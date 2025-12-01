La decisión de ayudarse mutuamente ante la deserción del gobierno nacional

Son cuatro las provincias a las que el gobierno nacional tomó la determinación de no transferirles los recursos que les corresponden y paralizarle las obras que habían convenido sostenerlas con recursos federales lo mismo que acontece con los programas sociales ligados íntimamente al desarrollo humano.

El trato que soportan los gobernadores por parte de la máxima autoridad de la Nación ha omitido que no son ellos los que sufren sus consecuencias sino los habitantes de esos territorios de la patria, entre ellos Formosa.

De allí que la reunión que sostuvieran los mandatarios de La Pampa, Formosa, Buenos Aires y Tierra del Fuego el pasado martes 16, marcó el inicio de una esperada reacción que tiene como consecuencia la denominada por Axel Kicillof “deserción” del gobierno nacional de sus obligaciones y responsabilidades con los estaos federales.

Interpretan que lejos de tratarse de una actitud producto de comulgar diferentes propósitos, objetivos e ideologías del PEN con los estados federales.

Insistió que lo del PEN no se trata solamente de una decisión política sino de un comportamiento ilegal.

“Está incumpliendo y violando la Constitución Nacional”, denunció.

Sin pretender cargar contra sus pares que está aliados a las decisiones nacionales no deja de llamarle la atención el cerrado silencio que guardan respecto de lo que les pasa a los pueblos de las que mantienen su fidelidad con lo que el pueblo votó.

Ante la pertinacia de esa postura y la realidad que aflige a las provincias más allá del aguante logrado como consecuencia de una administración ordenada de sus recursos y el cumplimiento de sus obligaciones con los ciudadanos, tomaron la determinación de integrarse y ayudarse en la emergencia.

Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”, sostuvo Axel quien ayer visitó esta ciudad y suscribió un acuerdo para actuar de consuno con su anfitrión.

El jefe del PEP bonaerense recordó que vivió un año en esta ciudad, específicamente en 1998, formando parte de un equipo que colaboró con la elaboración de planes y proyectos con la gestión de Gildo a quien elogió por los resultados de su gestión y por haber superado lo que se había planificado entonces.

El mandatario local habló brevemente para aclarar acerca de los fundamentos mieístas acerca de su comportamiento con las provincias peronistas desconsideradas.

“Argumentan que no nos convocan porque con nosotros no se puede dialogar; lo que ocurre es que somos consecuentes con nuestros ideales y no nos pueden comprar”, fue lo que aclaró Gildo quien aún está sorprendido porque no haya uno solo que salga a decir una palabra contra el gobierno nacional por dejar afuera a cuatro provincias importantes.

Es que memoraba los días no tan lejanos en que en el contexto del Norte Grande Argentino había decidió sus gobernadores dejar de lado las ideologías para trabajar decididamente en favor de los pueblos de sus provincias contra los caprichos del centralismo porteño.

Lo cierto es que el primer tema referido en el acuerdo bilateral alude a la cuestión de Seguridad en la Frontera.

Kicillof felicitó al gobierno local por tomar a su cargo la responsabilidad de cuidar la frontera norte del país desatendida por el gobierno nacional.

Además, entiende que si el gobierno nacional se borra, aquí estamos los gobernadores para trabajar de manera conjunta y con una perspectiva de futuro.

Mencionaron visitante y anfitrión el encuentro del martes en la Casa de la Provincia de La Pampa donde se pronunciaron a favor de “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”.

En el documento suscripto por cinco gobernadores sostuvieron que el federalismo constituye uno de los pilares del sistema de gobierno argentino, y remarcaron que resulta una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social.



