Nacif apoyó y valoró que Formosa integre y lidere la recuperación de la Argentina federal e inclusiva.

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que apoya incondicionalmente la determinación, del Gobernador de todos los formoseños Dr. Gildo Insfrán, y sus pares peronistas Sergio Ziliotto, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Elías Suárez y Gustavo Melella, de sostener y defender una agenda común, junto a sus legisladores, en el Congreso de la Nación, que permitirá redistribuir el federalismo como herramienta de desarrollo e inclusión.

Nacif coincidió con el diagnóstico de los Gobernadores, quienes sostuvieron que “a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes, algo que fue acompañado por deudas, incumplimientos, y la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”

Nacif dijo asimismo, que la paralización de la obra publica por parte del Gobierno Nacional tocó sensiblemente la obra de luz eléctrica que en Santa Rita iba a proveer de energía a comunidades criollas y originarias, además de permitir el bombeo de agua permanente. Y añadió, que también perjudicó la construcción del Centro de Salud del Mistolar.

Nacif aclaró que gestiones y determinaciones como las que han tomado los gobernadores peronistas demuestran con hechos, que la unidad es el único camino para la reconstrucción de una Argentina federal, solidaria, inclusiva, y equitativa, para todos.



