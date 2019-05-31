Activa intervención del municipio para embellecer los espacios verdes en la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad local, tuvo a cargo este miércoles numerosas intervenciones para embellecer paseos, plazas y plazoletas, sumando el mantenimiento de predios de gran tamaño y espacios públicos distribuidos por la ciudad, con trabajos de jardinería, desmalezado y plantación de ejemplares.

Las cuadrillas de desmalezado hicieron lo propio, con motoguadañas y con tractores, según el requerimiento, en los barrios Namqom, Eva Perón, Juan D. Perón, Fontana, Virgen del Rosario, La Paz, Santa Rosa y El Quebranto. Además, sobre las avenidas Laureano Maradona, Gob. Gutnisky, Ribereña, Juan Somacal y Ana E. Cánepa, incluyendo parterres, predios, espacios perimetrales de comisarías, capillas, canchas y centros de salud.

Los trabajos de jardinería y mantenimiento tuvieron lugar en plazoletas y platabandas de las avenidas Ribereña, Senador Tomás, Raúl Alfonsín, Soldado Formoseño, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Del mismo modo equipos accionaron en la plaza del B° Simón Bolívar, Plaza San Martín, Rotonda de la Cruz, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias de la comuna.

A lo anterior se sumaron tareas de riego, las que se concretaron precisamente en el Paseo San Martín (mercadito), Plaza Saludable en San Martín y Corrientes, Av. 9 de Julio, Av. Arturo Illia y Paseo de Los Lapachos.

Finalmente, en lo que respecta al mantenimiento del arbolado urbano, se llevó a cabo un destronque en el B° Independencia, y podas correctivas en cuatro ejemplares del B° San Martín, tres en el B° Emilio Tomás, dos en el B° Fontana, y en los barrios San Pedro, Parque Urbano, 2 de Abril, Las Delicias y San Francisco, un ejemplar en cada uno, todos con su posterior acopio y recolección.



