El secado de madera mejora la competitividad de 12 empresas y consorcios formoseños

A través del Centro de Secado de Madera, el Gobierno provincial brinda un servicio estratégico que mejora la calidad del producto y fortalece la industria foresto-industrial, beneficiando a más de 12 empresas locales.

En un contexto de impulso al desarrollo industrial con identidad territorial, el Centro de Secado de Madera, gestionado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, se posiciona como una herramienta fundamental para fortalecer la cadena de valor maderera en Formosa. Carpinterías, PyMEs, consorcios y cooperativas locales acceden a un servicio de alto valor agregado que mejora la calidad de la materia prima y optimiza los procesos productivos.

Durante este año, más de 12 empresas de Pirané y Palo Santo utilizaron el secadero, entre ellas empresas privadas, cooperativas y consorcios madereros, muchas de las cuales están integradas en grupos asociativos. Esta articulación permitió mejorar el rendimiento de la madera y disminuir los riesgos de deformación en la fabricación de muebles, aberturas, pisos y equipamiento urbano. El servicio público se presenta como una solución concreta para pequeños y medianos productores que no cuentan con tecnología propia para el secado, promoviendo la equidad en el acceso a herramientas industriales.

Producción y proyección comercial

En total, se realizaron ocho ciclos de secado, alcanzando un volumen de 71.608 pies de madera tratada de especies como guayaibí, guaranina, lapacho, palo blanco, vinal e ibirá pitá. Estos resultados reflejan el compromiso con la eficiencia, la innovación y la mejora continua del servicio.

La madera seca tiene múltiples aplicaciones dentro de la cadena productiva. Sus principales usos son la fabricación de muebles como mesas, sillas, armarios y juegos de living, aberturas para viviendas, con menor riesgo de deformación, y la elaboración de pisos, mobiliario escolar y equipamiento urbano, a cargo de empresas y consorcios locales.

El destino de la madera seca no se limita al mercado local. Una parte importante de la producción se envía a otras provincias como Córdoba y Buenos Aires, lo que demuestra el potencial competitivo del sector foresto-industrial formoseño en el mercado nacional.

Además, el Centro recibió a lo largo del año la visita de 58 representantes de organismos públicos, universidades e instituciones técnicas, fortaleciendo la articulación interinstitucional y promoviendo nuevas alianzas para el desarrollo industrial.

El año 2025 marcó una etapa de consolidación y crecimiento para el Centro de Secado de Madera. Las acciones impulsadas durante este período reflejan el compromiso del Gobierno provincial con la mejora continua, la modernización de los servicios y el fortalecimiento del entramado productivo.

De cara al próximo año, se proyecta dar continuidad a esta línea de trabajo, priorizando la innovación, la eficiencia y la articulación con los actores del sector foresto-industrial, reafirmando así una política pública que potencia el desarrollo con inclusión en todo el territorio formoseño.







