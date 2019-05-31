Intensifican la campaña de pirotecnia sonora cero en Formosa

Este viernes 12, la Policía Comunitaria, el Instituto de Asistencia Social y la Asociación Camino Azul TEA Formosa estuvieron en la Plazoleta de los Gobernadores en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y calle Belgrano apelando a la conciencia ciudadana para proteger a niños con autismo, adultos mayores y mascotas durante las fiestas de fin de año, en el marco de la campaña de pirotecnia sonora cero “Que tu festejo no duela”.

Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la comisaria María Arce, jefa de la Policía Comunitaria, señaló que “la Policía de la provincia de Formosa, a través de las distintas áreas que la componen, está trabajando arduamente en la campaña sobre pirotecnia sonora cero”.

En este sentido, recalcó que “para toda la comunidad estamos llevando el mensaje de ‘que tu festejo no duela’, como así también a través de las unidades operativas de la Policía Comunitaria y del Comando Radioeléctrico Policial, notificamos en comercios, fundaciones y clubes sobre la ordenanza municipal que prohíbe el uso de la pirotecnia sonora”.

De esta manera, señaló que “en la jornada de este viernes, junto al IAS y asociación Camino Azul TEA Formosa, pusimos un stand informativo, con entrega de folletería alusiva a la temática”.

Y anticipó que “las distintas actividades de concientización se replicarán en los barrios de la Capital, y a través de las Unidades Regionales, en todo el territorio provincial”.

Por todo esto, expresó que “esperamos que la comunidad colabore y que, por supuesto, se adhiera a esta campaña, donde estamos haciendo prevención para que tanto nuestros adultos mayores, niños con TEA y animalitos festejen de manera feliz la Navidad y el Año Nuevo”.

Por su parte, Daniel Denis, director de auditoría del IAS, puso de relieve que “el Gobierno de Formosa, a través de sus legislaciones, permite que niños y niñas que tienen autismo puedan disfrutar las celebraciones”.

Subrayó que “en Formosa, tenemos la ordenanza de ‘pirotecnia sonora cero’, que permite que no solo las personas, sino también los animales o personas que tengan trastornos auditivos puedan pasarla bien”, añadiendo que “es fundamental que el ciudadano tome conciencia de no utilizar esta pirotecnia sonora y sí las lumínicas, porque producen efecto totalmente nocivo en la salud de las personas”.

Finalmente, Walter Santa Cruz, vocal primero de la Asociación “Camino Azul TEA Formosa”, comentó que “hace nueve años venimos concientizando sobre la pirotecnia sonora cero”.

Puntualizó que “en esta ocasión en conjunto con el IAS y la Policía Comunitaria concientizamos a través de una cabina sonora para que la gente se dé cuenta lo que conlleva la pirotecnia, y más en una persona con autismo que tiene hipersensibilidad auditiva”.

“Nuestro lema es que estos festejos no duelan”, indicó, destacando que “vamos a seguir caminando y concientizando porque sabemos que es difícil, pero gracias a Dios tenemos el respaldo del IAS y del Gobierno de Formosa”.



