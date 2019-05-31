La tormenta que afectó al interior dejó a Ibarreta con el mayor registro de agua caída

Con más de 200 milímetros, Ibarreta fue una de las localidades del interior provincial con mayor registro de lluvias, a consecuencia de una tormenta que empezó alrededor de las 23.30 horas del jueves 11, primero de forma tenue, pero después fue presentando mucha más intensidad hasta alrededor de las 8 de la mañana de este viernes 12, lloviendo sin parar.

Así lo relató el intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, quien brindó precisiones del fenómeno climático que sacudió a su comunidad del Departamento Patiño, al sudeste de la provincia por la Ruta Nacional N°81.

Expuso, en declaraciones que recogió AGENFOR, que “según nuestros registros estamos rondando más de 200 milímetros de agua caída en ese lapso de tiempo”, ya que “los pluviómetros que tenemos nosotros” así lo marcaban.

“Pese a todo, no tuvimos que evacuar personas”, confirmó el jefe comunal, ni tampoco se tuvo que lamentar víctimas, sino que solamente “cinco a seis familias que dieron aviso que estaban rodeadas de agua en sus domicilios”.

Frente a este acontecimiento, afirmó que “desde el equipo municipal, ya desde horas tempranas, estuvimos trabajando y esperando el desenlace normal que es el escurrimiento de las aguas”.

En ese sentido, informó que por la tarde el agua “ya había corrido mucho, por lo tanto, el agua se estaba acumulando en los sectores de desembocadura”, insistiendo “en que cuando se dan fenómenos así, aún con los trabajos de cuneteo e infraestructura para evitar que esto ocurra, nada es suficiente porque esta magnitud de lluvia es imposible de soportar por más que tengamos un sistema de escurrimiento idóneo”.

Esto se debe a que “es todo un proceso que lleva su tiempo para que las aguas se escurran. Por eso, fue impresionante el panorama que se tuvo en el pueblo durante la mañana, preocupaba y asustaba con la queja generalizada en redes sociales y que, obviamente, cargaban contra el Gobierno municipal”, aunque “esto es habitual cada vez que esto pasa”, reconoció.

El intendente, por eso, pidió a la gente tener paciencia, “ya que si no hubiese hecho el mínimo trabajo, no sería posible que el agua escurra, incluso, está visto que esa cantidad de agua ya no escurre por canales normales, sino que busca la pendiente por donde sea”.

Por último, en ese aspecto, agregó que “Ibarreta tiene un canal de 2000 metros de desagües principales y, pese a eso, tuvimos agua de vereda a vereda, o sea, que directamente superó al canal y eso da una magnitud de la cantidad de agua caída”.

Subteniente Perín

Sobre este tema, el intendente de Subteniente Perín, Milton Navarrete, informó que en su localidad llovió una cantidad de 125 milímetros, de 2.30 a 5.30 de la mañana, en esta jornada.

A pesar del elevado registro de agua caída, “hemos sufrido anegaciones de algunas calles, nada más”, confirmó, llevando tranquilidad sobre la situación en su localidad, otra de las que se vio afectada por la tormenta en el interior provincial.



