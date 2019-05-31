EPETP N° 10 conmemoró 50 años de servicio a la comunidad

La Escuela Provincial de Educación Técnica Profesional (EPETP) N° 10 “Mario Antonio Rodríguez” celebró con gran emoción su 50º aniversario, en efecto, medio siglo de compromiso con la formación de generaciones.

En la institución escolar se realizó el jueves 11 a la mañana el acto de conmemoración, que contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz; el licenciado Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación; el doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología; el profesor Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica; la profesora Mabel Alarcón, directora de la institución anfitriona; y otras autoridades.

Cabe consignar, además, que el acto contó con el acompañamiento de estudiantes, docentes, familias y diversos invitados especiales, quienes compartieron una jornada que rememoró los logros alcanzados y los desafíos superados.

La directora de la EPETP N°10 sostuvo que la escuela transitó en estos 50 años “por diferentes situaciones”, pero teniendo “siempre una misión: la de desarrollar a jóvenes y adultos en cuanto a su formación para el trabajo, y apuntalando la formación de ciudadanos”.

El edificio sede de la institución está ubicado en el barrio Independencia, sobre la calle España 1610 de la ciudad capital. “En la actualidad, la matrícula de alumnos es de 617 en la Escuela Secundaria Técnica y 170 en la Formación Profesional”, indicó Alarcón.

En cuanto al programa de actividades desarrolladas durante la mañana, inició con el izamiento de las Banderas Nacional y de la provincia de Formosa, luego se compartió un desayuno y seguidamente, fue la recepción de las autoridades, para dar apertura al acto.

Posteriormente, fue el retiro de Banderas, entrega de reconocimientos y la proyección de un video institucional conmemorativo del 50 aniversario. Minutos después, la actuación de un número artístico para, de esa manera, dar por finalizado el encuentro festivo











