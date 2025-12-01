Intensa agenda comunitaria en el oeste provincial incluyó asistencia alimentaria, celebración por la inclusión y espacios de formación

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, lleva adelante una amplia agenda de trabajo en distintas localidades del oeste provincial, que incluyó la entrega de módulos alimentarios, actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y encuentros comunitarios destinados a fortalecer el rol de las mujeres y de distintos actores sociales locales.

En primera instancia, este jueves 4, la localidad de El Chorro fue escenario de la celebración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema “La inclusión se ve, se vive y se siente”. La actividad tuvo como propósito visibilizar y promover los derechos y la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.

El festival comunitario ofreció propuestas recreativas, música en vivo y diversas sorpresas, y fue organizado por la Dirección de Personas con Discapacidad, en articulación con el anexo de la Escuela Provincial de Educación Especial Nº 17 y la Municipalidad de El Chorro.

En simultáneo, se concretó la distribución de módulos alimentarios del Programa Alimentario Provincial, modalidad aborigen, beneficiando a 2480 familias de las comunidades de El Chorro, Divisadero y El Quebracho.

La logística fue coordinada por el Ministerio de la Comunidad, con el acompañamiento de la Municipalidad de El Chorro y referentes locales, asegurando que la asistencia llegue de manera organizada y eficiente a cada familia.

Por la tarde del jueves, las actividades continuaron en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Caracoles” de El Potrillo con una serie de encuentros de mujeres destinados al equipo de trabajo del espacio, a las madres de los niños y las niñas que asisten al CDI y a mujeres de la comunidad en general.

Se trató de una jornada dedicada a fortalecer vínculos, promover aprendizajes colectivos y resaltar el rol fundamental de las mujeres en el acompañamiento a las infancias, incorporando espacios de intercambio y formación sobre el cuidado integral en los primeros años, siempre desde un enfoque que respete y valore sus costumbres, prácticas y modos de crianza.

Es importante destacar que en todas las actividades estuvo presente la ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez, acompañando el trabajo territorial de los distintos equipos. Asimismo, el intendente de El Chorro, Alejandro Moreno, participó activamente de la jornada y del acompañamiento a las familias. También formaron parte de estas acciones la Secretaría de la Mujer, el Instituto IAPA, efectores de salud y personal de la Policía de la provincia de Formosa, reforzando el carácter interinstitucional y comunitario de cada iniciativa.

Por otra parte, el Ministerio de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario y las Direcciones de Personas con Discapacidad, Desarrollo Juvenil, Fortalecimiento Familiar, Niñez y Adolescencia, sostiene en Ingeniero Juárez un trabajo articulado que busca fortalecer los lazos comunitarios, acompañar a las familias y brindar respuestas integrales a las distintas realidades sociales del territorio.

En este sentido, este viernes 5 se llevará adelante en dicha localidad una capacitación destinada a actores locales, orientada al abordaje comunitario de la discapacidad. La propuesta apunta a fortalecer conocimientos, unificar criterios de intervención y promover prácticas más sensibles y respetuosas, que aseguren un acompañamiento adecuado a personas con discapacidad y sus familias.

Cada una de estas acciones responde a un modelo de gestión que se construye junto a la gente, fortaleciendo el tejido social, garantizando derechos y promoviendo una presencia del Estado real, activa y transformadora, se subrayó finalmente.



