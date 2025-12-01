Sociedades científicas de Formosa dejaron en claro que “las vacunas salvan vidas”

La Asociación Argentina de Medicina, la Asociación Argentina de Pediatría y la Asociación de Medicina Respiratoria de Formosa realizaron este jueves 4, una conferencia de prensa sobre el “Posicionamiento Intersocietario sobre la vacunación en todas las etapas de la vida”.

Lo hicieron en la Mutual de la Asociación de Prestadores de la Salud (APS), desde donde se posicionaron a favor de la vacunación y se expresaron para contrarrestar la creciente campaña de desinformación que circula a nivel nacional.

El doctor Raúl Ledesma, médico internista y clínico, en representación de la Sociedad Argentina de Medicina, Distrito Formosa, explicó el motivo de la convocatoria puntualizando que “la idea es que las sociedades científicas representadas en Formosa también se hagan eco de lo que pasó a nivel nacional, que nos preocupa y ocupa”.

Añadió que “fundamentalmente para que la comunidad esté informada por medio de las sociedades que nos dedicamos a hacer ciencia, que basamos nuestras recomendaciones en estudios debidamente acreditados, y que tenemos la amplísima experiencia a nivel mundial de que las vacunas salvan vidas”.

En este sentido, al referirse a la caída de las tasas de inmunización a nivel nacional, expuso que “lo que vemos en el país es que hay una disminución en todos los porcentajes de vacunación, no solamente lo vemos en COVID-19, también en vacunas relacionadas a la gripe y el neumococo”.

En contraste, destacó la gestión local, ya que “en Formosa hay que reconocer que tenemos un Ministerio de Desarrollo Humano muy presente”, marcando que “las políticas públicas de la provincia han sido un ejemplo, no solamente en tiempos normales, sino en el tiempo del COVID-19”.

Y consideró que “sin ninguna duda, estamos pasando por un momento de crisis, y por eso es importante informarle a la comunidad que tenemos que salir con más ciencia, no con menos ciencia”.

“Las vacunas son seguras”

Por su parte, Alejandra Bontcheff, en representación de la filial Formosa de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo que la falta de interés por completar el calendario de vacunación, puede ser “multifactorial”.

“Salimos de una pandemia gracias a las vacunas. Eso se naturalizó, quizás la gente se olvidó”, lamentó, recordando el impacto histórico de la vacunación, teniendo en cuenta que “se han salvado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 150 millones de vidas de niños menores de cinco años, en estos últimos 50 años”.

No obstante, señaló el riesgo de la relajación y la desinformación, considerando que “cuando uno no ve el peligro cercano, se relaja, y además hoy en día nos llegan mensajes de gente que por ahí no está del todo capacitada para poder dar información”.

Por eso, enfatizó en que, es importante que “la población se base en sociedades científicas” y agregó que “un niño no vacunado es un niño expuesto; un niño vacunado es un niño protegido, y la diferencia entre los dos, puede ser la vida de ese niño”.

Además, aseguró que “Formosa siempre fue un referente en altas coberturas de inmunización” y amplió con que “nosotros no tuvimos enfermedades evitables por vacunas”, ejemplificando que “de hecho, en el país hay un brote de coqueluche y Formosa no tiene casos”, al igual que “el sarampión, en algunas provincias de la Argentina; sin embargo nosotros, siendo provincia limítrofe, no tenemos, pero estamos vigilando y en alerta”.

Al ser consultada sobre los mitos que vinculan a las vacunas con enfermedades como diabetes, celiaquía o autismo, la doctora Bontcheff fue enfática asegurando que “no hay ningún estudio científico avalado que lo asocie”.

Además, citó el caso del sarampión: “América era un continente libre de sarampión desde el año 2000”, pero “actualmente, perdimos ese estatus, porque Canadá hace 12 meses tiene circulando el virus del sarampión, y es uno de los principales países con grupos antivacunas”.

“Cuando una vacuna entra en Calendario, es porque pasó todos los estándares de seguridad y puede ser utilizada en la población”, aclaró la profesional.

Argentina, ejemplo mundial

Finalmente, el doctor Facundo Sotelo, médico neumonólogo de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, coincidió con la preocupación por la “mala información” que ha “hartado un poco” a la gente y “se hartó posterior a tantas vacunas, y creo que eso fue el motivo por el cual se alejó”.

Sotelo, remarcó que “si bien Formosa tiene una tasa alta de inmunización, venimos a decirle a la población que no tengan miedo y que se vacunen, porque si están en el Calendario, están aprobadas”.

Manifestó que las mismas solo buscan evitar que la población tenga “pacientes internados, por ejemplo, con neumonías, influenzas graves o enfermedades respiratorias que tengan que requerir internación, que eso hace que, se sature al sistema sanitario”.

Al concluir, hizo hincapié en que “Argentina es uno de los países que tiene un Calendario de Vacunación mucho más amplio que cualquier otro lugar, y es un ejemplo a nivel mundial”.

Y recalcó que “nosotros estamos altamente preocupados, porque hay una ofensiva en contra de este Calendario de Vacunación que fue protectivo durante toda la vida”.

Por todo esto, cerraron su intervención con un mensaje unificado y directo a la comunidad, instando a todos a “vacunarse sin miedo”.



