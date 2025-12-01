Fontex entregó 95 mil guardapolvos destinados a estudiantes y docentes para el ciclo lectivo 2026

En el marco de una acción única en el país, desde el Gobierno provincial, a través del Programa Fontex, entregó 95 mil guardapolvos al Centro de Distribución, los cuales serán utilizados por estudiantes y docentes en el ciclo lectivo 2026.

“Hace una semana hemos entregado al Centro de Distribución Provincial 95 mil guardapolvos que incluyen pintorcitos para el Nivel Inicial y maestras jardineras, así como para docentes y escolares”, subrayó el director del programa, Néstor Sosa, en testimonios recabados por AGENFOR.

Indicó que “generalmente estas entregas las hacemos en enero y febrero”, pero en esta oportunidad, “por una cuestión de mejor planificación y coordinación con el Centro de Distribución”, de acuerdo al pedido de las escuelas y el Ministerio de Cultura y Educación, se prepararon los kits escolares –que contienen además las zapatillas y los útiles- y se materializó su entrega.

De esta manera, “hemos cumplido en tiempo y forma con el objetivo de producción que teníamos planificado”.

Asimismo, consultado sobre cómo impacta la crisis económica generada por las políticas de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno nacional, explicó que esta situación perjudica de lleno a los proveedores, ya sea de “materia prima como telas e insumos porque el dólar cambia constantemente y además está la entrada de lo importado”.

Por ello es que “hay incertidumbre” en este sector, ya sean de “la tejeduría, la teñiduría y la hilandería, en el sentido de no saber qué hacer y porque no pueden entregar las telas y los productos en tiempo y forma”.

Sin embargo, diferenció que “desde el punto de vista local, con el Estado presente, con su ayuda, hemos seguido siempre en forma continua”.

“Como dice el gobernador Gildo Insfrán, vamos un poco más lento, pero seguimos haciendo”, enfatizó.



