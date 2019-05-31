Insfrán: “Somos cuatro provincias excluidas por el Gobierno nacional porque no nos pueden comprar”

En el marco del recorrido del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán, tomó la palabra en el acto de la firma de convenios de colaboración que se concretó entre ambos mandatarios este miércoles 17, por la mañana, en el Polo Científico y Tecnológico y le agradeció por esta “visita tan esperada y programada”.

Al inicio de su alocución, Insfrán expresó que “nosotros conformamos las cuatro provincias que estamos excluidas del Gobierno nacional” lo que consideró “un galardón”.

“Están diciendo, indirectamente, que con nosotros no se puede hablar, pero la realidad es que a nosotros no nos pueden comprar; y digo esto respetando a todos mis colegas, pero no hubo uno solo que haya salido a decir una palabra contra el Gobierno nacional por dejar afuera a cuatro provincias importantes”, apuntó.

Y aclaró: “Por más que algunas sean pequeñas como nosotros, porque Buenos Aires es el 40% de la población del país, pero también está Ushuaia y La Rioja”.

En ese marco, el Gobernador sostuvo que compartía las expresiones brindadas anteriormente por Kicillof y aseguró que “nosotros seguimos como alumnos del general Juan Domingo Perón” porque “el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bien común, eso lo tenemos en claro”.

“Esa alianza se tiene que dar pero no para explotar al pueblo, sino para la felicidad y grandeza del pueblo argentino, en este caso”, aseveró.

Asimismo, Insfrán tomó las palabras el mandatario bonaerense quien relató que estuvo en Formosa en el año 98’ y valoró que “haya vuelto, después de 27 años, y hablar como lo hizo, comparando lo que era antes a como es ahora, nos alegra de sobremanera”.

“Aunque se enojen, vamos por buen camino, a nuestros opositores les digo: todavía faltan muchas cosas por hacer”, sentenció.

Sobre el final, el primer mandatario provincial reiteró su agradecimiento por la visita de Kicillof y le reconoció que “es un gran esfuerzo el que estás haciendo” porque “tus actividades son 10 veces más que la nuestra”.

Y garantizó que “vamos a seguir creciendo” con unidad, organización y solidaridad porque “no vamos a bajar los brazos”.

“Pueden cambiar todo lo que quieran cambiar; decían que esto es un feudo, que es la forma de votar, se cambió todo pero de todas maneras igual ganamos nosotros, quiere decir que la falla no está ahí”, cerró.



