Ibáñez cuestionó el modelo económico nacional y pidió que priorice “la realidad de la gente”

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, lamentó que haya “provincias hermanas que están mal” y consideró, que es “un efecto cascada” porque “al estar mal la recaudación fiscal que corresponde a las provincias, también está mal la recaudación fiscal que va a hacer el municipio”.

“Es una cuestión que estamos sufriendo todos, o sea, menor recaudación fiscal por menor consumo, porque la gente no tiene un peso de bolsillo y si lo tiene no llega a fin de mes; y hay un Gobierno nacional que nos pinta otra realidad”, sostuvo.

Y añadió: “Que no es la de una caída estrepitosa del consumo argentino en todos los órdenes. Hay un problema muy grave con el cierre de las PyMEs, que es el problema de la falta de empleo. Todos los días están cerrando fábricas, nos enteramos con los medios, el campo no está bien”.

Entonces, ratificó el funcionario, “creemos humildemente que este modelo económico que prioriza la macroeconomía o el pago de la deuda al Fondo Monetario tiene que cambiar” y “ver más la realidad de la gente, de los asalariados, de los jubilados, de las pymes, del comercio” porque “es en todo el país este problema, no sólo en la provincia”.

Y celebró el “documento muy interesante de los gobernadores que se reunieron (el martes 16) en Buenos Aires”, como así también, la firma de Kicillof con Insfrán que “marcan todo esto”.

Presupuesto 2026

En otro orden, Ibáñez también habló sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que presentó el Gobierno nacional y reflexionó que el mismo “debería contemplar a las provincias argentinas”.

“No puede ser un presupuesto que no contemple una sola obra pública para las provincias argentinas, no se puede aprobar un presupuesto que no contemple financiamiento para las universidades, para los jubilados, para los programas discapacitados. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso, que así sería el modelo enviado”, indicó.

Y anticipo que, “desde nuestro punto de vista político, “vamos a hacer objeciones y propuestas”.

Visita Kicillof

Asimismo, el Ministro se refirió a la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y celebró que haya encontrado “una Formosa tan cambiada y distinta”.

“Hemos tenido reuniones con él, con sus ministros y él comparte lo que estamos viendo y sus palabras pronunciadas en el Polo Científico y Tecnológico así lo demuestran. Es un gobernador que está gobernando en la provincia más grande de la República Argentina”, expresó.

Por último, Ibáñez puso en valor que la Provincia cierre el año con un “leve superávit fiscal” y reconoció que fue “un año difícil” pero “le pedimos al Niño que va a nacer el 24 que nos ayude para el próximo, no sólo a los formoseños, sino a todos los argentinos”.



