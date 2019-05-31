Kicillof elogió a Insfrán: “Es formidable la inversión que hizo en Formosa”

Durante su recorrida por la piscina olímpica cubierta y climatizada de la Capital, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó contra la política de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno libertario.

En ese sentido, manifestó que durante estos años, la gestión del presidente Javier Milei “básicamente se borró, porque dice que tiene superávit fiscal, pero no les paga a las provincias, ni a los jubilados y además de interrumpir la obra pública”.

Aludiendo a la PBA, dijo que “tenemos 17 millones de habitantes, 300 mil kilómetros cuadrados y ni una obra de Milei”, denunciando que “ha paralizado 1000 obras, entre ellas 80 escuelas, cortando fondos de todos lados”.

Asimismo, respecto del proyecto de reforma laboral, dilucidó que “no consiste en una modernización” de los empleos, al contrario, “atrasa 100 años porque se les quitan derechos al trabajador”.

Del mismo modo, en cuanto al Presupuesto Nacional 2026, alertó que “se puso de contrabando” derogar la Ley de Financiamiento Universitario, así como la de Discapacidad”, ambas aprobadas por el Congreso Nacional y aún sin implementarse por decisión de la gestión mileísta.

Calificó a todo esto como “un verdadero espanto” que se ve reflejado en “el día a día de la gestión de Milei, donde hay aumento de precios y caída del poder adquisitivo salarial”.

“La realidad es que la economía del trabajador está cada vez peor, y para completar, a los Gobiernos provinciales y los Municipios, que son los que cotidianamente están poniendo el cuerpo y la cara a las necesidades de la comunidad, se les quitan los recursos”, reprobó contundente.

Visita

Respecto de su visita a la ciudad de Formosa, comentó que “vine junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, a firmar un convenio marco de colaboración entre las dos provincias”, en el entendimiento de que las jurisdicciones provinciales “nos tenemos que dar una mano y ayudarnos, porque no se puede contar con el Gobierno nacional”, robusteció.

En ese marco, recordó, así como lo hizo a la mañana, al brindar un discurso en el Polo Científico y Tecnológico, lugar donde se firmó dicho acuerdo, que en 1998 vivió un año en la ciudad de Formosa: “Eran los primeros años de gestión del gobernador Gildo Insfrán, trabajé hasta en la campaña y los planes de Gobierno, momentos en los que se hablaba de hacer muchas cosas y hoy todas esas metas y proyectos se cumplieron”, realzó y ponderó que “Insfrán debe estar por el Plan Quinquenal número seis”.

En ese sentido, enumeró diferentes concreciones del Modelo Formoseño, las cuales visitó en el marco de su visita: la Costanera “Vuelta Fermoza”, el Centro de Medicina Nuclear, el Instituto Politécnico Formosa (IPF), el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI), la Planta Biosiderúrgica, el Parque Acuático “17 de Octubre”, la pileta olímpica climatizada y la pista de atletismo.

Y subrayó que todas ellas “evidencian la inversión formidable que se hizo” en Formosa y avanzó elogiando al primer mandatario provincial: “Para nosotros, Insfrán es un decano, un hombre que tiene una vastísima experiencia, pero, además, todo lo que ha hecho en Formosa tiene que ver con las banderas que enarbolamos quienes formamos parte del Peronismo”.







