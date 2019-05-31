El gobernador Kicillof visitó el CEMENURK, el Politécnico y la Planta de Biosiderurgia

Este miércoles 17 de diciembre, desde las 8 horas, inició la agenda de la visita del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la ciudad de Formosa, con su arribo al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURK), acompañado por el gobernador Gildo Insfrán y su comitiva de trabajo.

Allí, los mandatarios fueron recibidos por el director de la Institución, médico y especialista en Radioterapia, Fernando Trachta, quien concretó una visita guiada exponiendo las diversas atenciones públicas y gratuitas que ofrecen para pacientes de toda la provincia e, incluso, jurisdicciones aledañas, por ser un establecimiento sanitario único en la región.

Luego, alrededor de las 9 horas, la comitiva llegó al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde ambos gobernadores suscribieron un convenio marco de colaboración con el fin de llevar a cabo programas y acciones entre ambas provincias ante el abandono del Gobierno nacional.

Politécnico

Al finalizar, los gobernadores y sus equipos, se trasladaron hasta el Instituto Politécnico de Formosa (IPF) “Dr. Marcelo Alberto Zorilla”, donde fueron recibidos por su director, Horacio Gorostegui, quien los guió por las instalaciones donde interactuaron con grupos de estudiantes de las diversas carreras quienes pudieron exponer los trabajos que allí realizan.

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien acompañó a Kicillof en esta oportunidad, conversó con la Red de Medios de Comunicación y expresó que, desde la primera vez que visitó la provincia, hace 20 años, “cada vez que vine he visto mejoras y desarrollo de lo que es el Modelo Formoseño”.

“Así que muy contentos por la recepción de Gildo (Insfrán) y de todo su equipo. Creo que esto significa un punto de inflexión en términos de empezar a construir una alternativa, a generar esperanza para el pueblo argentino a partir del encuentro de aquellos gobiernos peronistas que hoy están enfrentando todas las barbaridades que ejecuta el Gobierno nacional”, manifestó.

Y agregó: “Hace mucho tiempo que queríamos visitar Formosa, la coyuntura política es muy demandante, las dificultades, pero pudimos hacer el espacio y estar acá en algo que me parece que es muy importante, no sólo por conocer en profundidad la gestión del Modelo Formoseño, sino también por lo que tiene que ver con el vínculo político de estas provincias y, por supuesto, extenderlo a otras, que es muy necesario para empezar a construir una alternativa en la Argentina”.

A su vez, Larroque puso en valor el liderazgo de Insfrán al que consideró “un Gobernador validado por el pueblo” y aseguró que, en la provincia de Buenos Aires, “ha ocurrido lo mismo”.

“Creo que a veces ciertos desencuentros nos han llevado a esta situación dramática que nos toca vivir, con Milei en la Presidencia, con este nuevo modelo liberal, no es la primera vez que la Argentina padece este tipo de gobierno, pero este sí es de característica muy especial, muy agresivo y básicamente desertor”, esbozó.

Biosiderurgia

De esta manera, cerca de las 11:30 horas, la comitiva llegó a la Planta de Biosiderurgia y fueron recibidos por el ingeniero Paulo Labate quien, en comunicación con la Red de Medios de Comunicación, detalló que la obra ya tiene un avance en ejecución del 70%.

“Estamos en un ritmo fuerte y seguimos con los montajes importantes. Hoy incluso hay un montaje grande acá y estamos trabajando para empezar las pruebas al final de marzo del año entrante”, indicó.

Y añadió: “Ya tenemos el proveedor de Brasil, el mineral vendrá por el río y el puerto ya está prácticamente habilitado para recibir. Y estamos con los trámites legales para la importación, al igual que la madera ya tenemos en Matacos una base de producción”.

Además, el ingeniero aseguró que esta semana hicieron pruebas “con resultados muy interesantes” y, precisó, que en la planta trabajan cerca de 75 obreros mientras que, en Matacos, “tenemos casi 100”.

De esta manera, a partir de marzo con el proyecto de la planta terminado, estimó que contarán con 250 a 300 empleados directos porque “trabajamos las 24 horas” y aclaró que para aplicar al trabajo algunas personas deben tener una formación profesional específica porque “vamos a necesitar la parte técnica mecánica, metalúrgica, pero todas van a practicar a lo largo del día a día”.

Después de recorrer estos emblemáticos lugares que grafican el desarrollo del Modelo Formoseño, ambos gobernadores acompañados por sus equipos, continuaron la visita a lugares recreativos con profunda impronta de justicia social, como el Parque Acuático “17 de octubre” en la jurisdicción cinco y la flamante Piscina Olímpica Climatizada y Pista de Atletismo del Centro de Educación Física N°1, finalizando así la jornada.



