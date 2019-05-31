Grave incidente en el barrio El Palomar: un detenido por agresión con arma blanca

La víctima permanece internada en el Hospital Central en estado reservado

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un sujeto acusado de lesionar con un cuchillo a un joven de 20 años, en un incidente ocurrido en la avenida Maradona y primera del barrio El Palomar.

Este sábado, alrededor de las 9:00 horas, los integrantes de la Subcomisaria República Argentina tomaron conocimiento del caso, a través de una llamada a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato, acudieron al lugar y se entrevistaron con la madre de la víctima, quien manifestó que minutos antes su hijo, tuvo una discusión con un joven, quien luego con un cuchillo le produjo una herida grave.

Por esa razón, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Distrital 8 antes del arribo de los uniformados y por la gravedad fue derivado de forma urgente hasta el Hospital Central.

Allí, le realizaron una intervención quirúrgica por presentar una herida punzo cortante en sector izquierdo del tórax intercostal y en la pierna, internado hasta el momento en estado reservado.

Con los datos obtenidos, los policías de la Brigada Investigativa y demás dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno, desplegaron un amplio operativo para dar con el agresor.

Tras las averiguaciones establecieron la identidad del presunto autor y alrededor de las 11:40 horas de esta mañana, lograron la aprehensión del hombre, de 21 años.

El detenido, fue notificado de una causa por “Tentativa de Homicidio” y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial, de la provincia.







