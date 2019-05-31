Con gran concurrencia, se realizó una nueva edición de la Feria Emprendedora

Como cada primer y segundo sábado de cada mes, se llevó adelante una nueva edición de la Feria Emprendedora, organizada por la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, a cargo de la Lic. Paula Cattáneo.

En ese marco, un gran número de vecinos y vecinas, se acercaron frente al Palacio de Intendencia, donde los emprendedores ofrecieron diversos productos gastronómicos, artesanales, textiles y todo tipo de artículos para decorar el hogar y realizar obsequios especiales por las fiestas de fin de año.

Sin dudas, la feria se ha convertido en un espacio clave para impulsar la economía local, con el sello distintivo de la mano de obra formoseña. A su vez, es importante destacar que, este evento convoca a feriantes de todos los barrios de la ciudad y localidades del interior provincial.



