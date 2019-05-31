“Argentina medita: Una propuesta única en el día mundial de la meditación”
21 de diciembre - una nueva edición de la meditación masiva por la paz
El próximo 21 de diciembre, El Arte de Vivir llevará a cabo una nueva edición de Argentina Medita, un evento masivo de meditación que se realizará en 50 ciudades del país y, además, de manera online. Este encuentro tiene como propósito ayudar a sembrar paz y bienestar en todos los participantes y la comunidad en general.
Esta vez, el evento celebra la fecha del día mundial de la meditación declarado por Naciones Unidas. El año pasado, esta meditación guiada por el fundador de El Arte de Vivir, Sri Sri Ravi Shankar, rompió el récord Guinness de personas meditando alrededor del mundo.
Este 21 de diciembre en decenas de ciudades de Argentina se ofrecerá una jornada especial donde instructores y voluntarios guiarán una meditación grupal acompañada de técnicas de respiración que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Además, habrá una sesión de yoga y relajación, música en vivo, puestos de libros y opciones de comida saludable.
Con entrada libre y gratuita, el evento está destinado a todo público, sin importar la experiencia previa en meditación. Uno de los principales objetivos es que más personas descubran los beneficios de estas prácticas milenarias, que contribuyen a mejorar la salud física y emocional.
La meditación grupal tiene un profundo impacto: no solo alivia el estrés de los participantes, sino que también fomenta un ambiente armónico y conectado. Diversos estudios clínicos han demostrado que la meditación colectiva potencia la energía grupal, generando un estado general de calma y bienestar, porque la paz se contagia.
“Cuando meditamos juntos, no solo transformamos nuestra propia energía, sino que como comunidad podemos generar un impacto positivo que resuene en nuestro entorno”, afirmó Emiliano Gatti, presidente de El Arte de Vivir en Argentina. “Es una oportunidad única para sembrar paz, tanto dentro de nosotros como en el mundo que nos rodea. La meditación también mejora la calidad del sueño, reduce la ansiedad y el estrés, aumenta la concentración, la claridad mental, fortalece el sistema inmunológico y promueve un bienestar integral”, agregó Emiliano.
“Hoy, la meditación debe ser vista como esencial, no como un lujo ni un privilegio. Debemos integrarla a nuestra rutina diaria, como parte de nuestra ‘higiene mental’, al igual que nos cepillamos los dientes o nos lavamos la cara. Nos ayuda a estar más enfocados, equilibrados y a no sentirnos solos. Es una herramienta poderosa, accesible para todos, con un enorme potencial transformador para cultivar la paz, la unidad y la compasión”, aseguró Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, fundador de El Arte de Vivir hace un año; tras la declaración de la ONU del Día Mundial de la Meditación.
El Arte de Vivir, una organización global presente en más de 180 países, se dedica a la enseñanza de yoga, meditación y técnicas de respiración consciente. Su fundador, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, es un líder humanitario reconocido además por su participación en programas de paz, ayuda humanitaria y resolución de conflictos alrededor del mundo.
¿Cómo participar?
Fecha: domingo 21 de diciembre de 2025
Modalidades: Presencial en más de 50 puntos en todo el país y online.
En Formosa, la cita es en el Galpón C de la Costanera a las 17.30hs
Inscripción: Para más información y registrarte, visita: https://www.artedv.org/argentinameditagral
Contacto de Prensa: Érica 3704274255 – Mabel 3704843526.