El ISFDCyT “República Federal de Alemania” celebró su 50° aniversario de creación

Con un emotivo acto conmemorativo, el Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica (ISFDyT) “República Federal de Alemania”, de la localidad de El Colorado, celebró su 50º aniversario de creación y puso en valor el compromiso y recorrido histórico, así como el impacto que ha tenido en la comunidad, los desafíos actuales y las proyecciones para continuar fortaleciendo la educación superior.

La ceremonia contó con la presencia del ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación; la profesora Rosa Passadore y la contadora Clara Doroñuk, diputadas provinciales; el profesor Elvio López, director de Educación Superior; el profesor Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica; la licenciada Nidia Feldman, delegada zonal de El Colorado; y la licenciada Mabel Esther Perez, directora de la institución anfitriona, junto a otras autoridades, directores de diversas unidades educativas, docentes, ex estudiantes, integrantes de las fuerzas de seguridad e invitados especiales.

Durante este significativo aniversario se homenajeó al primer director de la institución, profesor Luis Rubén Tula, y a la primera promoción del Profesorado de Educación Primaria, egresados en el año 1978.

Ellos fueron Alicia Beatriz Alliana, Nélida Rosa Alliana Alonso, Norma Alicia Barchuk, Librada Nélida Bareiro (+), Estéfana Benítez, Susana Lilian Caja, Rosa Isabel Doroñuk (+), Carmen Antonia Duarte, Luisa Lidia García, Matilde Reina González, Mirta María Herrera, Yolanda Jacobo, Gladys Kapor, Gladys Nancy Martínez, Pedro Morales, Nicolás Sergio Oryszczuk (+), Adela Oviedo, Stella Maris Paz, Zulema Susy Ponce de León, Alicia Pourcel, Nely Estelvina Repetto, Susana Lidia Rigonatto, Blanca Mónica Rodríguez, Herminia Noemí Ruíz Díaz, América Olga Sánchez, Jorge Eduardo Sánchez, Olga Beatriz Sánchez (+), Rosa Raquel Schelover (+), Samuel Horacio Schelover, Emilia Szachraj, Erlinda Alejandrina Tejera (+) y Juan Alberto Villán, contando con la presencia de muchas de ellas y ellos, conmoviendo a los presentes.

En ese marco, Aráoz expresó que “es un verdadero honor acompañarlos hoy en este acontecimiento tan significativo para la educación formoseña”.

“Celebrar los 50 años de vida institucional de este Instituto es celebrar medio siglo de compromiso, de vocación, de sueños y de trabajo sostenido en favor del desarrollo humano de nuestra provincia”, sostuvo.

Al tiempo que recordó que el Instituto nació como un gesto de confianza en la educación pública, en la capacidad transformadora de nuestros jóvenes y en la convicción profunda de que solo a través del conocimiento y la formación integral se construyen sociedades más justas, libres y solidarias.

“Y ese gesto dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad concreta, el 10 de diciembre de 1975, cuando la institución inició sus actividades tras la lectura del Decreto Nº 269”, rememoró.

Asimismo, el funcionario destacó, especialmente “a quienes dieron alma, identidad y propósito a esta historia: los docentes, que desde el inicio, sostuvieron con vocación un proyecto que fue creciendo año tras año”.

“Los estudiantes, que con esfuerzo cotidiano honran el sacrificio de sus familias y proyectan futuro. Los equipos directivos y el personal administrativo que hasta hoy han sostenido la gestión con responsabilidad, convicción y una profunda mística institucional. La comunidad de El Colorado, que abrazó al Instituto como un patrimonio propio, acompañando su crecimiento y celebrando cada avance como un logro compartido”, enumeró.

En esa línea, citó al “gran pedagogo argentino Juan Mantovani” y dijo que “Educar es hacer de cada vida una obra abierta, siempre en construcción” lo que consideró es “la idea que resume el corazón de lo que esta Institución ha hecho durante medio siglo: acompañar a miles de jóvenes en su camino de construcción personal y profesional, formando a las personas que todos los días hacen posible una Formosa más desarrollada, más equitativa y más solidaria”.

Además, Araoz afirmó que a 50 años de su creación, este Instituto no sólo mira con orgullo su pasado, sino que también mira con esperanza su futuro, “que ya se proyecta con nuevo edificio, nuevas tecnologías, nuevas carreras, nuevas líneas de investigación y nuevas formas de enseñar y aprender”.

“Un futuro que nos convoca a sostener la calidad de la formación docente y técnica, a profundizar la innovación pedagógica y a reafirmar nuestro compromiso con cada estudiante de esta tierra, expresando un profundo agradecimiento y reconocimiento por la labor realizada y por la que vendrá, ya que cada logro institucional es también un logro de la provincia, de su pueblo, de su proyecto colectivo”, manifestó.

Al cerrar, el Ministro aseveró que “las instituciones educativas no solo enseñan: también dejan huellas” y son las que “ustedes han dejado en cinco décadas las que quedarán para siempre en la historia grande de la educación formoseña”.

“Sigamos caminando con orgullo, con sensibilidad social y con visión de futuro”, concluyó.







