Pondrán en marcha el plan de prevención vial “Todos Unidos por la Vida”


El Consejo Provincial de Seguridad Vial pondrá en marcha, entre el próximo lunes 22 de diciembre y el 2 de marzo del año venidero, por el por el verano 2025-2026, la ejecución del plan preventivo de seguridad vial denominado “Todos Unidos por la Vida”. 

De acuerdo a la Resolución N° 07/25 del Consejo Provincial de la Seguridad Vial, dicho organismo multidisciplinario de coordinación acordó reforzar las acciones relativas a la seguridad vial durante los meses de diciembre de este año, así como enero, febrero y marzo de 2026, en forma simultánea a similares medidas que se adoptarán en otras jurisdicciones del país. 

Las acciones previstas consisten en la ejecución en todo el territorio provincial de operativos preventivos conjuntos y coordinados de autoridades nacionales, provinciales y municipales de aplicación y fiscalización de la Ley Provincial N° 1150, de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, en cada jurisdicción, campaña de conciencia y educación vial a través de los medios de comunicación social y distribución de folletos informativos útiles para los conductores de vehículos usuarios de la vía pública en general. 

Estas actividades se enmarcan en las previsiones legales y reglamentarias de las normativas precedentemente referidas y en las facultades conferidas en el decreto de creación del Consejo Provincial de la Seguridad Vial N° 1056/96 del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) y responden a los lineamientos del Programa Provincial de Seguridad Vial, fijados por el Gobierno provincial con el objetivo de resguardar la vida y los bienes de la comunidad y disminuir los índices de accidentes de tránsito en la jurisdicción provincial. 

En ese sentido, el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, dictó la Resolución N° 1116/25, aprobando en todas sus partes la Resolución N° 07/2025 del mencionado Consejo, invitando a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a sumarse a las acciones previstas en el instrumento de referencia. 

Del mismo modo, invita a la Jefatura de la Agrupación 6° de Gendarmería Nacional a realizar acciones preventivas de control vehicular en el ámbito de su jurisdicción y competencia, en coordinación con la Policía Provincial. 