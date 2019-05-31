El sábado 20 iniciará el pago de aguinaldo, mientras que el 27 comenzará el cronograma de haberes de diciembre

El Gobierno de la provincia de Formosa, informó que a partir del sábado 20 se dará inicio al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) del segundo semestre, a los agentes de la Administración Pública Provincial.

En este marco, destacaron la vigencia del SAC mínimo de bolsillo garantizado para los agentes activos de 440.000 pesos.

Por otra parte, indicaron que desde el día sábado 27 se procederá a cumplimentar con los sueldos referidos al mes de diciembre.

Aguinaldo

En el caso de los agentes activos, en la jornada del sábado 20 se abonará el aguinaldo de los titulares de documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4; en tanto que el domingo 21 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente.

En el caso de los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social cobrarán el lunes 22, en jornada única.

Haberes de diciembre

A su vez, el sábado 27 darán comienzo al cronograma de pago de haberes del mes de diciembre a favor del personal activo, cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que el domingo 28 se cancelarán los sueldos de aquellos titulares de DNI que concluyan en 5, 6, 7, 8 y 9.

Finalmente, el día lunes 29, en jornada única, se abonarán a la totalidad de los agentes pasivos, las jubilaciones y pensiones correspondientes; concluyendo de este modo con la atención de las obligaciones resultantes por este concepto de la planta de personal estatal.

Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, se señaló que los desembolsos por la totalidad de rubros y beneficios a favor de los recursos humanos del sector público, con más las sumas remesadas a entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional, ascienden a una cifra superior a los 160.000 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial, es decir sin acudir a endeudamiento.



